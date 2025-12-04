عجمان تستضيف كأس آسيا المفتوحة لمصارعة الذراعين

تنطلق في مركز شباب عجمان منافسات كأس آسيا لمصارعة الذراعين المفتوحة، التي تقام برعاية دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، بتنظيم الاتحادين الآسيوي لمصارعة الذراعين واتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، خلال الفترة من السابع إلى التاسع من ديسمبر الجاري، بمشاركة واسعة من 25 دولة ونحو 200 لاعب وبمشاركة مميزة للاعبي الإمارات من المواطنين والمقيمين، ومن المقرر أن تنطلق الفعاليات في الساعة 11 صباحاً، الأحد المقبل، على أن تُختتم المنافسات يوم التاسع من ديسمبر الجاري، عند الساعة التاسعة مساء. وأكد المدير العام لدائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، محمود خليل الهاشمي، أن البطولة تُعد إضافة نوعية إلى أجندة الفعاليات الرياضية في الإمارة، بطموح توفير تجربة تنظيمية متكاملة تعكس مكانة الإمارة.

من جهته، كشف عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، فيصل الغيص الزعابي، عن أن البطولة ستشهد مشاركة لاعبين من دول مختلفة، ولن تقتصر على لاعبي قارة آسيا، بكونها بطولة مفتوحة وتنظم بأسلوب احترافي فريد.