مباراتان في افتتاح إياب دوري «السلة»

تعود عجلة دوري كرة السلة، في السابعة والنصف مساء اليوم، للدوران بإقامة مباراتين في التوقيت ذاته، في افتتاح إياب الدور التمهيدي، حين يحل شباب الأهلي ضيفاً على الوحدة، على أن يلتقي الشارقة مع مستضيفه الجزيرة.

وتستكمل الجولة، غداً، في التوقيت ذاته، بمواجهتي البطائح مع الظفرة، و«ديربي» النصر والوصل على صالة الأخير، ويبحث الشارقة المتشارك صدارة الترتيب العام مع النصر برصيد 13 نقطة، في لقاء الجزيرة، سابع الترتيب برصيد ثماني نقاط، عن تكرار الفوز ذهاباً (92-47)، وسط تطلعات لـ«الملك» لمواصلة مشواره في الدفاع عن لقبه.

بدوره، يتطلع شباب الأهلي المتشارك المركز الثالث مع البطائح برصيد 12 نقطة، في مواجهة الوحدة متذيل الترتيب برصيد سبع نقاط، لاستثمار الفوارق الفنية التي تفصله عن «العنابي» وتحقيق انتصار جديد بعد فوزه ذهاباً (101-41).

وتمثل مواجهات اليوم بروفة لفريقي شباب الأهلي والشارقة، في إعادة ترتيب الأوراق، قبل توجه كلا الفريقين، إلى السعودية، لخوض إياب دوري المجموعات من دوري «سوبر غرب-آسيا» عن المنطقة الخليجية، حين يحل «فرسان السلة»، الاثنين المقبل، ضيفاً على «اتحاد جدة» في مباراة تمثل رد اعتبار لـ«الفرسان» بعد خسارتهم ذهاباً أكتوبر الماضي (88-94)، وتُتبع يوم الثلاثاء بمهمة صعبة لـ«الملك» أمام مضيفه «العلا»، بعد أن تعرض الشارقة ذهاباً لهزيمة ثقيلة (74-108).