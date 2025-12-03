«الأبيض» يتعثر أمام الأردن في كأس العرب

خسر المنتخب الوطني لكرة القدم بصعوبة أمام نظيره الأردني، 1-2 في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب المقامة حالياً في قطر، وهو منقوصا العدد منذ الدقيقة 20.

وارتكب الظهير الأيمن خالد الظنحاني، خطأً فادحاً عندما عرقل المهاجم الأردني علي علوني داخل منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم العُماني أحمد الكاف ركلة جزاء ويُشهر البطاقة الحمراء المباشرة، مانحاً النشامى هدف التقدم وأفضلية عددية حاسمة.

وأفقد النقص العددي «الأبيض» خطورته على المرمى الأردني، حيث طغت الفردية على محاولاته الهجومية، دون أن يتعرض الحارس يزيد أبو ليلى لأي اختبار حقيقي.

وتتالت الأخطاء الفردية حينما تسبب الحارس حمد المقبالي في ركلة جزاء ثانية بعد تدخل تقنية الفيديو التي أعادت اللقطة للحكم الذي أكد قراره باحتساب اللعبة لمصلحة المنتخب الأردني، قبل أن يتألق المقبالي ويتصدى للركلة ببراعة.

وتحوّل أداء الأبيض كلياً في الشوط الثاني، إذ ظهر الفريق بشكل أكثر جرأة وتنظيماً، وقاده المهاجم برونو دي أوليفيرا لعودة قوية إلى أجواء المباراة، بعد أن تمكن من إدراك التعادل عبر تسديدة متقنة وضعها في الزاوية نفسها التي يتمركز فيها الحارس الأردني يزيد أبو ليلى «47».

وكاد اللاعب ذاته أن يُسجل من مناسبة ثانية، بعد كرة تلقاها داخل الصندوق، الا أن الحارس الأردني تدخل وأبعد الكرة إلى ركنية.

وفي خضم أفضلية كانت واضحة للفريق الإماراتي، ارتكب كوامي، خطاً جديداً، بفشله في ابعاد الكرة من أمام يزن النعيمات وأعاد التقدم للنشامي من جديد «63».