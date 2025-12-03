كيف تشاهد مباراة الإمارات والأردن في كأس العرب؟

يستهل الأبيض مشواره في كأس العرب 2025، عندما يلتقي شقيقه الأردني اليوم، في مواجهة مثيرة على ملعب ستاد البيت، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن والإمارات في كأس العرب 2025؟

تنقل مباريات البطولة عبر شبكة واسعة من القنوات العربية، دبي الرياضية، وأبوظبي الرياضية، والكويت الرياضية، قنوات الكأس القطرية، وبي أن سبورت.

كما يمكن متابعة البث المباشر لمباراة الأردن والإمارات عبر تطبيقي "شاشا" و "تود"، بالإضافة إلى الحسابات الرسمية للقنوات الناقلة للبطولة.