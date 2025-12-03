الترويج لنزال الملاكم الإماراتي عيسى الدح ومنافسه البريطاني بروك في لندن

أقامت اللجنة المنظمة لنزال «المصير في الصحراء» الذي سيجمع الملاكم الإماراتي عيسى الدح، والبريطاني العالمي السابق كيل بروك، مؤتمراً ترويجياً في العاصمة البريطانية لندن أمس، بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني الـ54.

وشهد اللقاء حضور عدد من الشخصيات الرياضية البارزة، يتقدمهم أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، هشام الزرعوني، والمروج العالمي وصاحب «ذا أجندة دبي»، مارتن غرايفستوك، إلى جانب الملاكمين عيسى الدح وكيل بروك وكيم بيريرا مؤسسة جمعية ريكي هاتون الخيرية.

ويقام النزال يوم 13 فبراير المقبل في قاعة ذا أجندة بمدينة دبي للإعلام، بدعم من مجلس دبي الرياضي، في أمسية يعود ريعها لصالح المؤسسة الإنسانية التي تحمل اسم أسطورة الملاكمة البريطانية الراحل ريكي هاتون.

وأكد سعيد حارب خلال اللقاء الترويجي أن دبي ماضية في دعم الرياضات القتالية واستضافة أبرز الفعاليات العالمية، مشيراً إلى أن الإمارة تعمل على تعزيز مكانتها مركزاً رياضياً دولياً من خلال تطوير البنية التحتية وإطلاق المبادرات التي تمكّن الرياضيين من المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.

من جهته، قال مارتن غرايفستوك إن اعتماد النزال على حزام المجلس العالمي للملاكمة يعكس ثقة الاتحادات الدولية في قدرة دبي على تنظيم بطولات عالمية المستوى، كما يمثل تكريماً لإرث الراحل ريكي هاتون، من خلال دعم مبادرات الصحة النفسية للرياضيين.

وأعرب عيسى الدح، أول ملاكم محترف في تاريخ الإمارات والمُلقب بـ«المحارب العربي»، عن حماسه للنزال، مؤكداً أن تركيزه منصب على تقديم أداء مشرف يرفع علم الإمارات في واحدة من أقوى المواجهات في مسيرته. وقال: «أسعى لتقديم أداء يليق بالدعم الكبير الذي أحظى به، ويضع اسم الإمارات على خارطة الملاكمة العالمية».

أما البريطاني كيل بروك، حامل لقب الاتحاد الدولي للملاكمة «IBF» سابقاً، فأكد جاهزيته للمواجهة قائلاً: «أتطلع للقتال في دبي، وسأقدم أفضل ما لدي لإثبات أنني ما زلت في القمة».

وتحمل بطولة «المصير في الصحراء» رسالة إنسانية ورياضية، تمزج بين الوفاء والتسامح والإرادة، وتكرّم إرث هاتون، وتعزز مكانة دبي كعاصمة إقليمية للملاكمة، كما تسهم في فتح آفاق جديدة للسياحة الرياضية وإبراز المواهب الإماراتية على الساحة العالمية.

كشف المنظمون أن بطاقة النزالات المساندة (Undercard) ستتضمن مواجهة بين مقاتلين من مانشستر ونظرائهم المقيمين في الإمارات، على أن تُعلن التفاصيل النهائية قريباً، في خطوة تهدف إلى إتاحة منصة كبرى للمواهب المحلية والارتقاء بالمستوى الاحترافي في الدولة.