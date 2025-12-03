الاتحاد الدولي يمنح «تحدي الحبتور للتنس» جائزة التميز في تنظيم البطولات

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة تحدي الحبتور الدولية للتنس حصول البطولة على جائزة التميز في تنظيم البطولات من الاتحاد الدولي للتنس (ITF)، تقديراً لمستوى التنظيم والجودة التي تميزت بها في نسختها الـ27 العام الماضي.

واختيرت البطولة، المصنفة من فئة 100 نقطة على مستوى بطولات السيدات، ضمن برنامج جائزة الاعتراف بتميز تنظيم البطولة الذي يقدمه الاتحاد الدولي لتكريم الفعاليات التي تحقق أعلى المعايير في إدارة المنافسات والبنية التنظيمية وتجربة اللاعبات.

وجاء هذا الاعتراف الدولي بعد موسم ناجح شهد تطويراً في الهيكل التنظيمي للبطولة، وارتفاعاً في حجم المشاركة، وتطبيق أفضل الممارسات الاحترافية المتوافقة مع توجهات الاتحاد الدولي في تعزيز بطولات السيدات حول العالم.

وأكد الاتحاد الدولي، من خلال شهادة رسمية موقعة من جورج دونيللي رئيس جولة التنس العالمية للسيدات، أن بطولة تحدي الحبتور قدمت نموذجاً يُحتذى به في تنظيم الفعاليات الرياضية، بما يعزز مكانة دبي على خريطة التنس العالمية ويبرز قدراتها في استضافة البطولات الكبرى.

وعلى مستوى المنافسات، شهدت منافسات الزوجي في اليوم الأول من بطولة تحدي الحبتور الدولية الـ28 لتنس السيدات إثارة كبيرة، بعدما نجح الزوجي المصنف ثانياً، المكوّن من البريطانية إميلي أبلتون والهندية برانتانا ثومباري، في قلب الطاولة على الثنائي الروسي ألفتينا وزانية زايتسينا، والفوز بمجموعتين مقابل واحدة، بواقع 6-7، 7-6، و10-5.

كما واصل الزوجي المصنف ثالثاً حضوره القوي، إذ تغلّبت النمساوية سنغا كراوس والهولندية أرانشا روث على الثنائي البريطاني-الهندي المكوّن من فريا كريتس وروتوجا بوسالي بمجموعتين نظيفتين 6-2 و6-3.

وحقق الزوجي الروسي المصنف رابعاً، المكوّن من إلينا برايدنكينا وكاترينا ياشينا، فوزاً مستحقاً على الثنائي الروسي-البريطاني كاترينا أوفشارينكو وإيميلي سميث بنتيجة 6-3 و6-2.

وكان من المقرر أن يخوض الزوجي المصنف الأول على البطولة، السلوفينية داليلا ياكوبوفيتش والفرنسية كريستينا ملادينوفيتش، مباراته مساء أمس، بالتزامن مع استكمال مباريات الفردي.

من جانبها، أكدت مديرة البطولة نورا بدوي، ومديرة الاتصال في مجموعة الحبتور، أن النسخة الحالية تجاوزت التوقعات من حيث التنظيم والنجاحات الفنية والإدارية، مشيدة بالدعم الكبير من قبل رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، رجل الأعمال خلف الحبتور، الذي وفر كل مقومات النجاح للبطولة التي تُعد الأولى عالمياً على مستوى اللاعبات الواعدات في فئة 100 ألف دولار.

وأضافت بدوي في تصريحات صحافية أن «الاستمرارية في هذا النجاح تعود إلى فريق عمل محترف اكتسب خبرة تراكمية منذ انطلاقة البطولة، إلى جانب الدعم اللوجستي والمادي المُقدم لهذه البطولة للحفاظ على مسارات نجاحاتها منذ انطلاقتها قبل 28 عاما».

ووجّهت مديرة البطولة شكرها إلى الاتحادين الدولي والإماراتي للتنس، وإلى مختلف الجهات، وإلى الفريق الفني والتنظيمي بقيادة ليث العاني وحسام الجيوسي، وفريق الخدمات اللوجستية، والحكام ومراقبي الخطوط وكل العاملين، والذين أسهموا بصورة مباشرة في تقديم نسخة مثالية للنسخة الحالية من البطولة.

وفي ختام حديثها، دعت نورا بدوي اللاعبات المواطنات والعربيات إلى المشاركة في مثل هذه البطولات لتعزيز خبراتهن، مؤكدة أن مجموعة الحبتور مستمرة في تنظيم البطولة المحلية المصاحبة، والتي تشهد مشاركة 380 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات السنية، بهدف دعم المواهب وصناعة منتخبات وطنية قوية.

