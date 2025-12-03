4 لاعبين شباب في «الأبيض» مرشحون لصناعة الفارق بكأس العرب

يدخل المنتخب الوطني بطولة كأس العرب بطموحات كبيرة، مدعوماً بوجود أربعة لاعبين شباب يُنتظر منهم تقديم الإضافة والظهور بشكل لافت في البطولة، وهم: يحيى الغساني، وسلطان عادل، ومحمد جمعة المنصوري، وحارب سهيل، ويأمل الجهاز الفني، بقيادة الروماني أولاريو كوزمين، أن تكون هذه المشاركة محطة مهمة لإبراز جيل جديد من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق، خاصة أن البطولة تجمع مستويات عالية من المنافسة وتمنح اللاعبين فرصة الاحتكاك المباشر بمنتخبات قوية.

ويبدأ المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة الأردن، اليوم، قبل أن يلتقي مصر يوم السبت المقبل، على أن يختتم الدور الأول بمواجهة الكويت يوم التاسع من ديسمبر الجاري، وتُعد هذه المباريات الثلاث اختباراً مهماً للمنتخب ولاعبيه الشباب في ظل قوة المجموعة وتنوع الأساليب الفنية للمنتخبات المنافسة.

ويمتلك اللاعبون الأربعة فرصة حقيقية للتألق خلال البطولة، وإن اختلفت نسب الظهور بحسب مركز كل لاعب والدقائق المتاحة له، ويعد سلطان عادل (21 عاماً) من الأسماء التي قد تخطف الأضواء سريعاً، نظراً لطبيعته الهجومية وقدرته على إنهاء الهجمات بفاعلية، وهو ما يجعل دوره بارزاً إذا ما حصل على المساحة الكافية.

أما يحيى الغساني (27 عاماً) فيشكل إضافة مهمة في وسط الملعب بفضل لمساته الفنية وقدرته على صناعة اللعب والسرعة، ما يمنحه فرصة خصوصاً في المباريات التي تحتاج إلى حلول في الثلث الأخير.

وفي المقابل، ينتظر الشاب محمد جمعة المنصوري (19 عاماً) فرصة المشاركة، وإن كانت التوقعات تشير إلى أن ظهوره قد يكون محدوداً مقارنة بزملائه نظراً لوجود عناصر أكثر خبرة في مركزه، بينما تبدو حظوظ حارب سهيل (23 عاماً) مرتفعة، نظراً إلى طبيعته المهارية وقدرته على صناعة الخطورة من الأطراف، وهي مراكز تمنح عادةً مساحة للاعبين المبدعين للتألق في بطولات قصيرة مثل كأس العرب.

من جانبه، قال المحلل الفني، خالد عبيد، لـ«الإمارات اليوم»، «إن الرباعي يمتلك بالفعل فرصة حقيقية للظهور والتألق في بطولة كأس العرب، إلا أن درجة بروز كل لاعب تعتمد على مركزه وثبات مستواه وعدد الدقائق التي سيحصل عليها خلال المباريات».

وأوضح عبيد أن سلطان عادل يملك فرصة عالية للنجومية بحكم كونه مهاجماً قادراً على خطف الأضواء نظراً لسرعته وقدرته على إنهاء الهجمات، ما يجعله مرشحاً للظهور بقوة في حال حصوله على الوقت الكافي داخل الملعب.

وأضاف: «يحيى الغساني يمتلك فرصة متوسطة إلى عالية للظهور، لأنه لاعب وسط يمكنه صناعة الفارق عندما يكون مؤثراً في بناء الهجمات وصناعة اللعب، خصوصاً أنه يتمتع بلمسة جيدة ومهارات تساعده على الظهور في المباريات الكبيرة».

أما محمد جمعة المنصوري فرأى عبيد أن مشاركته قد تكون محدودة بسبب وجود لاعبين أكثر خبرة في مركزه، إضافة إلى طبيعة المباريات وقوتها التي قد تؤثر على حجم الدقائق المتاحة له، رغم ما يمتلكه من موهبة واضحة.

وأكد عبيد أن حارب سهيل يعد من أبرز الأسماء المرشحة للتألق، نظراً لطبيعته المهارية وقدرته على اللعب في الأطراف وصناعة الخطورة من خلال المراوغات والتسديد، وهي مراكز تمنح اللاعبين فرصة أكبر للإبداع في البطولات القصيرة، مؤكداً أن اللاعبين المهاريين غالباً ما يخطفون الأنظار سريعاً في مثل هذه المنافسات.