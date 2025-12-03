مصر تتعثر أمام الكويت.. وركلة جزاء ضائعة تعيد جروح السولية

عاد الحظ العاثر ليُلاحق لاعب الوسط المصري، عمرو السولية، في بطولة كأس العرب، بعدما أهدر ركلة جزاء خلال مواجهة منتخب مصر أمام نظيره الكويتي، في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة بالبطولة، التي جرت، أمس، على ملعب لوسيل في قطر، وانتهت نتيجتها بالتعادل الإيجابي 1-1، فبعد مرور 36 دقيقة حصل الفراعنة على ركلة جزاء نتيجة عرقلة إسلام عيسى داخل المنطقة، ليقف السولية محاولاً كسر سلسلة من اللحظات القاسية، التي واجهته في النسخة الماضية من البطولة قبل أربع سنوات، لكن تسديدته لم تُصِب المرمى، لتضيع فرصة التقدم.

وأعاد مشهد ركلة الجزاء الضائعة إلى الذاكرة اللقطة المؤلمة في نسخة 2021، حين سجل السولية هدفاً عكسياً برأسه في الوقت القاتل أمام تونس في نصف النهائي، ليخسر الفراعنة بطاقة العبور إلى المباراة النهائية بنتيجة 0 - 1.

ونجح منتخب الكويت في الخروج من الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي، على الرغم من الأفضلية التي كان عليها الفريق المصري، الذي سنحت له 12 فرصة للتسجيل من دون أن تهتز شباك الحارس المتألق، سعود الحوشان، الذي ذاد عن مرماه ببسالة.

وبسيناريو كاد يكون مشابهاً لما كانت عليه مباراتا تونس مع سورية، وقطر مع فلسطين، دخل منتخب الكويت الشوط الثاني من مباراته أمام نظيره المصري، مهتماً بتأمين دفاعاته مع صناعة بعض الفرص الخطرة التي أزعجت دفاع الفراعنة، قبل أن ينجح فهد الهاجري في ترجمة عرضية متقنة من محمد دحام إلى هدف رأسي جميل هزّ شباك الحارس المصري محمد بسام.

وشهدت الدقيقة 82 انفراجة للمنتخب المصري الذي حصل على ركلة جزاء ثانية، وطرد للحارس سعود الحوشان بعد تدخل عنيف مع المصري مروان حمدي، ليتمكن محمد مجدي «قفشة» من ترجمتها لهدف.

وتصب هذه النتيجة في مصلحة منتخب الإمارات، الذي بات مهيّأً لصدارة المجموعة الثالثة في حال فوزه على الأردن، في التاسعة من مساء اليوم.