بمعدل 30 نقطة لكل مباراة.. موفيت الأفضل بين محترفي السلة

تستعد فِرَق كرة السلة لاستئناف منافسات مرحلة الإياب من الدوري العام، غداً، وسط طموحات لاعب الظفرة الأميركي، ديفانت موفيت، لمواصلة تألقه، والحفاظ على صدارة ترتيب الهدافين من المحترفين الأجانب.

واختتم موفيت مرحلة الذهاب بإجمالي 214 نقطة، ليحصد المركز الأول في قائمة الهدافين، بعد أن سجل معدل 30.57 نقطة في المباراة الواحدة، وهو المعدل الأعلى بين جميع المحترفين.

ويخوض موفيت موسمه الأول مع فريق الظفرة بعد مسيرة احترافية امتدت عبر العديد من الدوريات الأوروبية والشرق أوسطية. وأسهمت فاعليته على أرض الملعب في إنهاء الظفرة مرحلة الذهاب في المركز السادس برصيد تسع نقاط، بفارق ست نقاط عن النصر المتصدر، حيث أسهم موفيت بما نسبته 45% من إجمالي نقاط فريقه البالغة 471 نقطة، خلال المباريات السبع للمرحلة.

يُذكر أن فريق الظفرة اعتُبر خاسراً في المباراة الأخيرة أمام الوصل بنتيجة (0-20)، بسبب رفضه إكمال المباراة احتجاجاً على القرارات التحكيمية.

ونجح موفيت في تسجيل معدل 30.57 نقطة في المباراة الواحدة، جاء أبرزها بتسجيله 43 نقطة في الجولة السادسة في المباراة التي فاز بها الظفرة على جاره الجزيرة (78-76)، كما تمكّن من تخطي حاجز 40 نقطة في مباراتَي الجولتين الثالثة والرابعة، التي فاز بها الظفرة على الوحدة (95-67)، قبل الخسارة أمام الشارقة (83-103).

وقادت مهارة موفيت ونِسَب تسجيله الناجحة على صعيدي الرميات الثنائية والثلاثية، إلى منحه الصدارة وأن يكون المحترف الوحيد الذي نجح في تخطي حاجز معدل 30 نقطة في المباراة الواحدة، متفوقاً على محترف البطائح الأميركي، أنطوني كريسويل، الذي حل في المرتبة الثانية مع نهاية مرحلة الذهاب بمعدل 29.14 نقطة في المباراة الواحدة، بينما جاء محترف النصر الأميركي مارفيل هاريس في المرتبة الثالثة بمعدل 21.42 نقطة في المباراة الواحدة، تلاه محترف الشارقة اللاعب السابق في الدوري الأميركي للمحترفين «إن بي إيه»، غيلين روبنسون، بمعدل 19.85 نقطة في المباراة الواحدة، واكتفى صانع ألعاب شباب الأهلي وهداف دوري الموسم الماضي، الأميركي ديشاوندوي واشنطن بالمركز الخامس بمعدل 18.14 نقطة في المباراة الواحدة.