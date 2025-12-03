8 حكام إماراتيين يشاركون في «دولية أبوظبي للشوزن»

أكد نائب رئيس اتحاد الإمارات للرماية، العميد حسن بن هدية الشحي، مشاركة ثمانية من الأطقم التحكيمية الإماراتية في بطولة أبوظبي الدولية للشوزن، تم توزيعهم على ثمانية ميادين، بعد نجاحهم في اجتياز الدورة التأهيلية الخاصة بالبطولة، واعتمادهم من الاتحاد العالمي للرماية.

وأشار إلى أن الحكام الإماراتيين يتمتعون بقدر كبير من الكفاءة التحكيمية، وأنهم سيخضعون للتقييم بعد نهاية البطولة، بما يسهم في تطوير مهاراتهم، والارتقاء بقدراتهم، لضمان استمرار مشاركتهم في البطولات العالمية.

وأوضح الشحي أن مؤشرات المنافسة القوية، في اليومين الأول والثاني من البطولة، تؤكد المستويات الفنية العالمية للرماة.

ووصف مشاركة منتخب الإمارات في البطولة بأنها محطة نوعية، تسهم بقدر كبير في تطوير مهاراتهم، والاستفادة من الاحتكاك مع نخبة الرماة، وصولاً إلى المستويات التنافسية العالمية.