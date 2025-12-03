خروج المصنفة الأولى من الأدوار التأهيلية في «دولية الحبتور للتنس»

شهد اليوم الثاني من بطولة تحدي الحبتور الدولية الـ28 لتنس السيدات، البالغة قيمة جوائزها 100 ألف دولار، أمس، مفاجأة مدوّية بخروج المصنفة الأولى على البطولة، المجرية دالما غالفي، التي اضطرت إلى الانسحاب من مباراتها في المجموعة الثانية أمام التشيكية الصاعدة من الأدوار التأهيلية، تريزا مارتينكوفا، بعد إصابة تعرّضت لها عقب ساعة كاملة من اللعب القوي والمستوى المتقارب بين اللاعبتين.

وفي بقية مواجهات أمس، واصلت المصنفة الرابعة، الكرواتية بيترا مارسينكو، عروضها القوية بعدما تغلبت على السلوفاكية، فيكتوريا كاكوفا، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-4 و6-1، في مباراة امتدت ساعة و15 دقيقة، كما حققت الروسية ألفتينا أبراغ فوزاً ثميناً على الفرنسية المخضرمة، كريستينا ملادينوفيتش بمجموعتين مقابل لا شيء، بنتيجة 6-3 و6-2.

بدورها، نجحت الروسية صوفيا لانسر في تخطي الأسترالية أوليفيا جاداكي بمجموعتين نظيفتين بواقع 7-5 و6-2، بعد مباراة قوية استمرت ساعة و20 دقيقة.