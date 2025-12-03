سلامي: «الأبيض» منتخب قوي

قال مدرب المنتخب الأردني لكرة القدم، جمال سلامي، إن فريقه سيواجه منتخباً قوياً ويمتلك إمكانات كبيرة، مشيراً إلى أن المنتخب الأردني جاهز لملاقاة الإمارات، اليوم، ضمن مباريات المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب.

ووصف سلامي المباريات الافتتاحية في مثل هذه البطولات بأنها مهمة جداً على صعيد النتيجة، مؤكّداً أن لدى المنتخب الأردني طموحاً كبيراً للذهاب بعيداً في البطولة، معتبراً أن مباريات كأس العرب تمثل فرصة لإعداد الفريق لنهائيات كأس العالم 2026.

وأشار مدرب الأردن، خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة، إلى أن المنتخب يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الأولى، وأنه يعي تماماً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه وعلى لاعبيه لضمان انطلاقة جيدة.

وتطرق سلامي إلى الانتقادات الموجهة إليه، قائلاً: «الانتقادات جزء طبيعي من اللعبة، لقد واجهت هذه الانتقادات منذ توليتي تدريب المنتخب الأردني، وهذا أمر عادي بالنسبة لي».

وأكد سلامي أن المنتخب الإماراتي شهد تغييرات كبيرة أخيراً، خصوصاً بعد الملحق الأخير في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، لكنه شدد على أن الأردن جاهز لمواجهة «الأبيض» ومواصلة المنافسة بقوة.