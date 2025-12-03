تيسودالي: أحلم بنهائي بين الإمارات والمغرب في كأس العرب

وصف لاعب المنتخب المغربي وفريق خورفكان، طارق تيسودالي، بطولة كأس العرب، التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر الجاري، بأنها «مهمة للمنتخبات العربية، لما تمثله من قيمة فنية ومجتمعية، إضافة إلى كونها منصة لاكتشاف المواهب وتقديمها للجمهور العربي والعالمي».

وأعرب تيسودالي عن سعادته بالانضمام إلى صفوف المنتخب المغربي، وتمثيل «أسود الأطلس» في البطولة، مؤكداً تطلعه لمواصلة المنتخب مسيرته المميزة منذ كأس العالم قطر 2022، التي بلغ فيها نصف النهائي، محققاً المركز الرابع في إنجاز تاريخي للعرب وإفريقيا.

وقال تيسودالي لـ«الإمارات اليوم»: «منتخب المغرب فريق قوي، والجميع متعطش للفوز، كما أن المنتخب الإماراتي مميز، وستكون لحظات جميلة إذا التقيا وجهاً لوجه في مباراة واحدة، ومنتخب الإمارات يملك لاعبين أصحاب خبرة، وأنا أعرف ذلك جيداً، كوني أعيش في الإمارات، وألعب في دوري أدنوك للمحترفين، وأتمنى أن يقدم المنتخبان أداءً جيداً، وأن يتمكنا من الوصول إلى النهائي».

وحول حظوظ الأبيض الإماراتي، قال: «أعرف أن عدم التأهل إلى مونديال 2026، والخروج من التصفيات كان أمراً صعباً جداً، لكنني أتمنى من لاعبي المنتخب الإماراتي أن يجمعوا أنفسهم ويُسعدوا الشعب الإماراتي بأدائهم في هذه البطولة، فالجمهور يحبهم ويقف خلفهم دائماً».

وأضاف: «أنا متأكد من أن جمهور خورفكان سيدعم المنتخب الإماراتي، وفي الوقت نفسه أتوقع أن يدعموني شخصياً خلال مشاركتي مع المنتخب المغربي، وكما قلت أتمنى أن نلتقي في النهائي»، وأوضح تيسودالي أن بطولة كأس العرب تمثل فرصة مثالية لالتقاء جماهير المنتخبات العربية في أجواء رياضية جميلة، وتابع: «كأس العرب مهمة جداً بالنسبة لي وأنا أمثل بلدي المغرب، وهناك فرق قوية ولاعبون مميزون يشاركون في البطولة، ما يجعلها تجربة فنية مهمة، أتطلع فيها لتقديم أفضل مستوى مع المنتخب».

وعن توقعه للمنتخب القادر على الظفر باللقب، قال: «في مثل هذه المسابقات تحدث دائماً مفاجآت، ومن المؤكد أن منتخباً ما سيحقق هذه المفاجأة».