«الأبيض» يدشّن كأس العرب من بوابة «النشامى»

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم اختباراً قوياً، مساء اليوم، عندما يواجه نظيره الأردني، في الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات، على استاد البيت في الدوحة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب 2025 التي تستضيفها قطر من الأول إلى 18 الجاري، وتضم المجموعة إلى جانب المنتخبين الإماراتي والأردني كلاً من مصر والكويت.

ويسعى «الأبيض» إلى انطلاقة قوية في البطولة رغم صعوبة المهمة، على أمل الظهور بصورة مغايرة لتلك التي ظهر بها في الفترة الماضية، وتعويض إخفاقه في عدم التأهل إلى كأس العالم 2026، بعدما أهدر أكثر من فرصة في دور المجموعات والملحق الآسيوي.

ويخوض المنتخب مباراته الثانية أمام مصر، السبت المقبل، على استاد لوسيل، قبل أن يختتم مبارياته في الدور الأول بلقاء الكويت في التاسع من الشهر الجاري على استاد 974.

وتميل كفة المواجهات التاريخية، خلال السنوات الأخيرة، لمصلحة المنتخب الإماراتي، إذ التقى المنتخبان أربع مرات أخيراً، ففاز «الأبيض» في ثلاث مباريات، مقابل انتصار وحيد للأردن، وكانت آخر مواجهة بينهما في 24 مايو 2021 على استاد راشد بدبي، وفاز فيها المنتخب الإماراتي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة ودية استعداداً لتصفيات كأس العالم 2022.

كما فاز «الأبيض» 3-1 في لقاء 14 أكتوبر 2009، وانتصر بهدف دون رد في مباراة ودية بتاريخ 30 ديسمبر 2014، فيما فاز الأردن 3-1 في كأس ملك تايلاند في الثالث من يونيو 2016، وتأهل وقتها إلى النهائي.

ويشارك منتخب الإمارات في البطولة للمرة الثالثة، بعدما حلّ رابعاً في نسخة 1998، وخرج من ربع نهائي نسخة 2021 بالخسارة أمام قطر 5-صفر، بينما يخوض الأردن مشاركته الـ10 منذ النسخة الأولى في لبنان عام 1963، ويدخل البطولة الحالية بمعنويات مرتفعة، بعد تأهله التاريخي إلى كأس العالم 2026.

وتمثل البطولة تحدياً مهماً للمدرب الروماني، أولاريو كوزمين، الذي يأمل في ترك بصمة واضحة مع المنتخب، بعد الانتقادات التي طالت أداء «الأبيض» خلال تصفيات المونديال.

وتلقى المنتخب ضربة موجعة بإصابة الحارس الأساسي، خالد عيسى، في العضلة الخلفية قبل أيام من انطلاق البطولة، إلا أن كوزمين يعوّل على مجموعة من العناصر القادرة على صناعة الفارق، مثل: كايو لوكاس، لوان بيريرا، ماركوس ميلوني، ونيكولاس خمينيز.

وأنهى المنتخب الوطني استعداداته للبطولة عبر معسكر قصير في دبي استمر ثلاثة أيام، قبل أن يواصل تدريباته في الدوحة منذ وصوله الجمعة الماضية.

في المقابل، يدخل المنتخب الأردني، بقيادة المدرب جمال سلامي، البطولة بثقة كبيرة، بعد التطور اللافت في مسيرته أخيراً، وتأهله إلى كأس العالم 2026. ويضم الفريق عناصر بارزة، مثل يزيد أبوليلى ويزن النعيمات، فيما يفتقد خدمات عدد من نجومه، أبرزهم موسى التعمري ويزن العرب.