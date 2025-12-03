زهير: كأس العرب فرصة لاستعادة ثقة «الأبيض»

أكد لاعب المنتخب الوطني، علاء زهير، أن مشاركة الإمارات في كأس العرب تمثل خطوة بالغة الأهمية بالنسبة للاعبين في هذه المرحلة، خصوصاً بعد الخروج من تصفيات كأس العالم، حيث اعتبر أن البطولة تشكّل فرصة حقيقية لإعادة بناء الثقة، واستعادة النسق المطلوب لخوض استحقاقات كروية قادمة بروح أعلى وتركيز أكبر.

وقال زهير لـ«الإمارات اليوم» إن المنتخب يملك الإمكانات التي تؤهله للظهور بصورة أكثر تماسكاً، مشدداً على أن ذلك يتطلب جهداً جماعياً وتطبيقاً دقيقاً لتوجيهات الجهاز الفني، مؤكداً أن المرحلة الحالية تحتاج إلى انضباط ذهني وعمل تدريجي من دون استعجال النتائج.

وأضاف: «الجهاز الفني يهيئ للاعبين بيئة مناسبة للعمل، سواء على مستوى التحضيرات البدنية أو البرامج الفنية، وأن المجموعة الحالية من اللاعبين تمتلك رغبة واضحة في تقديم ما يليق باسم المنتخب الوطني».

وأشار إلى أن كأس العرب تأتي في توقيت مثالي، لأنها تمنح المنتخب فرصة للعب مباريات رسمية قوية واختبار أفكار جديدة، إلى جانب الاحتكاك بمدارس كروية متنوعة، تساعد على تحسين جودة الأداء، وتحقيق التوازن بين النواحي الدفاعية والهجومية.

وتوقف مدافع الوحدة عند حجم المسؤولية الملقاة على عاتق كل لاعب في المنتخب، وقال: «تمثيل المنتخب الوطني ليس مجرد مشاركة في بطولة، بل واجب يتطلب جهداً مضاعفاً واحتراماً لشعار الفريق وتاريخ الكرة الإماراتية، خصوصاً بعد الخروج من تصفيات المونديال، ما يضع شعوراً طبيعياً من الضغط على اللاعبين، لكن التعامل السليم مع هذه التجربة هو ما يصنع الفارق في المستقبل».

وتابع: «أغلقنا هذه الصفحة بالكامل، ونستعد الآن بشهية كبيرة لتحقيق حضور قوي في كأس العرب، وتقديم صورة جديدة للمنتخب تعكس العمل الجاري خلف الكواليس».

وأشاد زهير بالدور الكبير الذي يلعبه الجمهور في رفع الروح المعنوية، معتبراً أن التشجيع والحضور في المدرجات يمنح اللاعبين طاقة إضافية، وقدرة على مواجهة اللحظات الصعبة داخل المباريات. وقال إن: «الجماهير تستحق أن ترى منتخبها يقدم أفضل ما لديه، وأن اللاعبين يشعرون بالمسؤولية تجاه هذا الدعم، ويعملون على ردّ الجميل من خلال الأداء والنتائج».

وانتقل علاء زهير للحديث عن تأهل نادي الوحدة إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، معبراً عن فخره وسعادته بتحقيق الفوز الثالث في البطولة القارية وضمان بطاقة العبور، وأكد أن التأهل لم يكن مصادفة، بل جاء نتيجة التزام تكتيكي وروح جماعية واضحة داخل أرض الملعب، إضافة إلى رغبة قوية لدى اللاعبين في تقديم مستوى مشرف يليق بتاريخ النادي، وأوضح أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة، لأن طبيعة الأدوار الإقصائية تتطلب تركيزاً أعلى، ونسبة أخطاء شبه معدومة، مشيراً إلى أن الفريق يعمل على معالجة التفاصيل الصغيرة التي قد تصنع الفارق في المباريات الحاسمة.

وقال اللاعب إن هوية الخصم في ثمن النهائي لا تمثل هاجساً للفريق، لأن الوحدة سيخوض أي مباراة بنفس الجدية والاحترام، وإن الفريق أثبت في مباريات دور المجموعات أنه قادر على مواجهة أي منافس بصلابة وانضباط، كما وجّه زهير رسالة تقدير إلى جماهير الوحدة، مؤكداً أن حضورهم كان عاملاً مؤثراً في زيادة الحماس داخل الملعب، وأن الدعم المستمر يزرع الثقة في نفوس اللاعبين، ويمنحهم الدافع لتقديم مستويات أعلى في الأدوار المقبلة.

وختم بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار العمل بنفس الهدوء والتركيز، سواء على مستوى المنتخب الوطني في كأس العرب أو مع نادي الوحدة في دوري أبطال آسيا، معتبراً أن الفترة المقبلة تحمل الكثير من التحديات، لكنها في الوقت نفسه تمنح اللاعبين فرصة لإثبات قدراتهم، والذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولتين.

علاء زهير:

. المجموعة الحالية من اللاعبين تمتلك رغبة واضحة في تقديم ما يليق باسم المنتخب.