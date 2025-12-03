الجزائر تدافع عن اللقب.. ولقاء متكافئ بين العراق والبحرين

يطمح منتخب الجزائر إلى الحفاظ على لقب كأس العرب لكرة القدم، عندما يستهل البطولة بلقاء السودان اليوم، ضمن مجموعة رابعة تشهد أيضاً مواجهة العراق والبحرين، وكانت الجزائر توجت بلقب 2021 بتشكيلة رديفة على حساب تونس 2-صفر.

واستدعى مدرب الجزائر، مجيد بوقرة، تشكيلة مخضرمة، ضمّت الهداف إسلام سليماني، إلى جانب ياسين براهيمي، ويوسف عطال، فضلاً عن أسماء لها وزنها، مثل آدم وناس وأمير سعيود وزكريا دراوي. في المقابل، يتكئ منتخب «صقور الجديان»، بعد تأهله على حساب لبنان في الملحق 2-1، على خبرة مدربه الغاني كواسي أبياه، علماً بأنه أطاح بـ«محاربي الصحراء» الصيف الماضي من ربع نهائي كأس إفريقيا للمحليين بركلات الترجيح.

وفي المجموعة عينها، يحتضن ملعب 974 مواجهة البحرين والعراق، الذي يعوّل مدربه الأسترالي، غراهام أرنولد، على حالة النشوة لدى «أسود الرافدين»، بعد خطف البطاقة الآسيوية للملحق العالمي في الطريق إلى مونديال 2026. في المقابل، تبحث البحرين، الوصيفة في 1985 و2002، عن تعويض آخر مشاركة، عندما ودّعت البطولة بنقطة يتيمة من الدور الأول، حصدتها أمام العراق تحديداً، علماً بأن تشكيلة المدرب الكرواتي، دراغان تالاييتش، تخطت جيبوتي في الملحق بهدف محمد الرميحي.