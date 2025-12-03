خصيف: هدفنا واضح في كأس العرب

أكد حارس مرمى المنتخب الوطني، علي خصيف، أن اللاعبين تأثروا بخروج المنتخب من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، إلا أنهم حالياً أمام فرصة جديدة في بطولة كأس العرب المقامة في قطر، مشدداً على أن هدفهم واضح، وهو اللعب والاستمتاع والمضي قدماً بصورة تليق باسم دولة الإمارات، وقال خصيف في مؤتمر صحافي، أمس: «نحن كلاعبين تأثرنا بما حدث للمنتخب، لكن هذا الأمر أصبح من الماضي، وهناك جوانب إيجابية وأخرى سلبية، والمدرب كوزمين عمل مع الفريق خلال الفترة الماضية، وكذلك إدارة المنتخب، من أجل إخراجنا من هذه المرحلة»، وأضاف: «الآن نحن في بطولة جديدة، وهدفنا تقديم أداء جيد، والخروج بصورة تليق باسم الإمارات».