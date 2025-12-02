مفاجآت مبكرة في «دولية الحبتور للتنس».. خروج المصنفة الأولى

خطفت بطولة تحدي الحبتور الدولية الثامنة والعشرون لتنس السيدات والبالغ قيمة جوائزها 100 ألف دولار، الأضواء بعدما شهد اليوم الثاني من الحدث مفاجأة مدوّية بخروج المصنفة الأولى على البطولة، المجرية دالما غالفي، التي اضطرت للانسحاب في المجموعة الثانية من مباراتها أمام التشيكية الصاعدة من الأدوار التأهيلية تريزا مارتينكوفا، بعد إصابة تعرّضت لها عقب ساعة كاملة من اللعب القوي والمستوى المتقارب بين اللاعبتين.

وفي بقية مواجهات اليوم، واصلت المصنفة الرابعة، الكرواتية بيترا مارسينكو، عروضها القوية بعدما تغلبت على السلوفاكية فيكتوريا كاكوفا بمجموعتين دون رد، بواقع 6–4 و6–1، في مباراة امتدت لساعة و15 دقيقة. كما حققت الروسية ألفتينا أبراج فوزاً ثميناً على الفرنسية المخضرمة كريستينا ملادينوفيتش بمجموعتين مقابل لا شيء، بنتيجة 6–3 و6–2.

وبدورها، نجحت الروسية صوفيا لانسر في تخطي الأسترالية أوليفيا جاداكي بمجموعتين نظيفتين بواقع 7–5 و6–2 بعد مباراة قوية استمرت ساعة و20 دقيقة.

وفي السياق ذاته، أشادت شيتال إيير، مندوبة الاتحاد الدولي للتنس والحكم العام للبطولة، بالمستوى التنظيمي المميز الذي تقدمه اللجنة المنظمة عاماً بعد عام، مؤكدة أن جودة الخدمات المقدمة للاعبات من ضيافة وتسهيلات إدارية وفنية أسهمت في رفع مستوى المنافسة وجذب مزيد من الأسماء الواعدة في عالم التنس.

واعتبرت شيتال أن تنظيم بطولة الفجيرة الدولية قبل انطلاق “دولية الحبتور” شكّل عاملاً إضافياً في رفع جاهزية اللاعبات وتحسين المستوى الفني.

وعبّرت شيتال، التي تزور الإمارات للمرة الثالثة، عن إعجابها الكبير بدبي، مؤكدة أنها تشعر في كل زيارة بقدر كبير من السعادة والراحة لما تشهده المدينة من تطور مستمر ينعكس إيجاباً على تجربة الزائرين.

وعلى صعيد آخر، تتواصل منافسات البطولة المحلية المقامة على هامش الحدث الرئيسي، على ملاعب نادي “هب تنس” في واحة السيلكون، بمشاركة 380 لاعباً ولاعبة يتنافسون في 11 فئة، ما يعكس الاهتمام المتزايد بتطوير قاعدة اللعبة محلياً وتوفير منصات تنافسية للمواهب الصاعدة.