جمال سلامي: منتخب الإمارات تغير كثيراً.. لكننا جاهزون لمواجهته

قال مدرب المنتخب الأردني لكرة القدم، جمال سلامي، إن فريقه سيواجه منتخبا قوياً ويمتلك إمكانيات كبيرة، مشيرًا إلى أن المنتخب الأردني جاهز لملاقاة الإمارات غداً ضمن مباريات المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب.

ووصف سلامي المباريات الافتتاحية في مثل هذه البطولات بأنها مهمة جدًا على صعيد النتيجة، مؤكّدًا أن لدى المنتخب الأردني طموحًا كبيرًا للذهاب بعيدًا في البطولة، معتبرًا أن مباريات كأس العرب تمثل فرصة لإعداد الفريق لنهائيات كأس العالم 2026.

وأشار مدرب الأردن خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة إلى أن منتخب «النشامى» يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الأولى، وأنه يعي تمامًا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه وعلى لاعبيه لضمان انطلاقة جيدة.

وتطرق سلامي إلى الانتقادات الموجهة له قائلاً: «الانتقادات جزء طبيعي من اللعبة. لقد واجهت هذه الانتقادات منذ توليتي تدريب المنتخب الأردني، وهذا أمر عادي بالنسبة لي».

وأضاف: «بالنسبة لي كمدرب، أقبل الانتقادات، لكن أهدافي واستراتيجيتي مع المنتخب واضحة، وسأسعى لتحقيقها مهما كانت الظروف».

وأكد سلامي أن المنتخب الإماراتي قد شهد تغييرات كبيرة مؤخرًا، خاصة بعد الملحق الأخير في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، لكنه شدد على أن الأردن جاهز لمواجهة الأبيض ومواصلة المنافسة بقوة.

كما عبّر عن أمنيته بأن تجنب المنتخب الأردني مواجهة المغرب في قرعة نهائيات كأس العالم 2026، لكنه شدد على أن التركيز الحالي منصب على كأس العرب وبناء فريق قادر على المنافسة.