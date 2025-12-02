كوزمين: الأبيض جاهز للتحدي.. ومواجهة الأردن لن تكون سهلة

أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الروماني أولاريو كوزمين، جاهزية الأبيض لضربة البداية أمام نظيره الأردني اليوم، ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب المقامة في قطر. وأوضح كوزمين أنه يدرك قوة المنتخب الأردني الذي تطور كثيرًا في السنوات الأخيرة وتمكن من التأهل إلى كأس العالم 2026، مشددًا على أن المنتخب الإماراتي استعد للمباراة الأولى بأفضل صورة ممكنة، سواء على المستوى البدني أو الذهني، رغم الظروف الصعبة التي مر بها الفريق.

وقال كوزمين خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة: «كل لاعبي المنتخب جاهزون لمباراة الأردن، ولدي ثقة كبيرة في هذه المجموعة».

وأشار كوزمين إلى ضرورة مواصلة العمل لبناء قاعدة ثابتة للمنتخب، مؤكدًا أن العلاقة بين اللاعبين والجهاز الفني في تطور مستمر. وأوضح أن النتائج في بعض الأحيان قد لا تعكس حجم الجهد المبذول، خصوصًا عندما تطرأ ظروف خارجة عن السيطرة، مضيفًا: «علينا تقبّل تلك الظروف والعمل على تجاوز المحن والاستمرار في البناء».

وأشاد مدرب الأبيض بالعمل الذي يقدمه مدرب المنتخب الأردني، قائلاً: «أنا سعيد برؤية التطور الذي حققه المنتخب الأردني. لقد وجد هويته منذ سنوات ويلعب بأكثر من طريقة».

وختم بقوله: «منتخب الأردن قوي ويملك لاعبين مميزين».