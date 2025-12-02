الوهيبي: بطولة السباحة التطويرية خطوة لاكتشاف المواهب

أكد رئيس لجنة تسيير الأعمال في اتحاد الإمارات للرياضات المائية، عبدالله الوهيبي، أن البطولة التطويرية للسباحة التي أقيمت، أخيراً، على مدار يومين بمجمع حمدان الرياضي في دبي، تمثل محطة مهمة في مسيرة الاتحاد نحو توسيع قاعدة الممارسين، وصقل مهارات السباحين الشباب، وتعزيز حضور المواهب الواعدة على الساحة الرياضية.

وكان اتحاد الرياضات المائية قد نظم البطولة التطويرية للسباحة بمجمع حمدان الرياضي في دبي، بمشاركة أكثر من 600 سبّاح وسبّاحة، يمثلون 35 نادياً وأكاديمية من مختلف إمارات الدولة، وذلك ضمن خطته الرامية إلى دعم المواهب الصاعدة، وتوسيع قاعدة الممارسين من خلال بطولات مخصصة للسباحين من ذوي الخبرات المحدودة، بما يمنحهم فرصة خوض منافسات عادلة، تعزز تطورهم الفني وتدعم مسيرتهم الرياضية.

وقال عبدالله الوهيبي لـ«الإمارات اليوم»: «إن البطولة شهدت مشاركة مميزة لأكثر من 600 سبّاح وسبّاحة، وهو ما يعكس حجم الاهتمام المتزايد برياضة السباحة، وتنامي حضور الأكاديميات والأندية ضمن منظومة تطوير المواهب».

وأضاف: «البطولة التطويرية تم تصميمها خصيصاً لفئة السباحين الذين لايزالون في مرحلة بناء الخبرة، وتسمح لهم بخوض منافسات ومسافات متعددة في بيئة عادلة ومتكافئة، هذا النوع من البطولات مهم جداً، لأنه يمنح السباحين الذين يمتلكون أرقاماً أبطأ من مستوى (ج) فرصة التنافس مع لاعبين من القدرات نفسها، ما يعزز ثقتهم ويحفّزهم على مواصلة العمل والاجتهاد».

وأشار الوهيبي إلى أن «الهدف من هذا المستوى ليس فقط توفير فرصة للمشاركة، بل إعداد جيل جديد من السباحين القادرين على التطور التدريجي»، مؤكداً أن «هذه البطولة تمثل إحدى أهم مبادرات الاتحاد لدعم برامج المواهب الصاعدة، وتوسيع دائرة المشاركة في البطولات الرسمية».

وأوضح أن «اختيار مجمع حمدان الرياضي لاحتضان الحدث يعود لما يتمتع به من بنية تحتية عالمية المستوى، وتجهيزات متقدمة تجعل منه المكان الأمثل لإقامة مثل هذه البطولات، سواء على المستوى المحلي أو الدولي».