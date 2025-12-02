دبا الحصن يعود إلى صدارة «الأولى».. والذيد يصعد للمركز الرابع

استعاد فريق دبا الحصن صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بفوزه على مصفوت 2-0، بينما صعد الذيد للمركز الرابع، وهو أفضل مركز يحققه منذ مواسم ماضية عدة، بتغلبه الصعب على فريق سيتي بهدف نظيف، وذلك في أبرز المشاهد الفنية للجولة التاسعة للمسابقة، فضلاً عن نجاح فريق الحمرية في تعزيز حظوظه في المنافسة، بفوزه على مجد 2-1، مستعيداً بذلك تحقيق النتائج الإيجابية بعد تعرضه لنتائج غير جيدة في الجولات الماضية.

وأسفرت نتائج بقية المباريات عن فوز العروبة على الفجيرة 2-0، والجزيرة الحمراء على الاتفاق 4-0، وغلف يونايتد على الإمارات (الصقور) بهدف نظيف، فيما تعادل حتا مع العربي من دون أهداف.

وبهذه النتائج تصدر دبا الحصن برصيد 16 نقطة، يليه حتا والعربي (15 نقطة)، ثم الذيد (14 نقطة)، وغلف يونايتد والإمارات (13 نقطة)، ثم سيتي (12 نقطة)، والحمرية ويونايتد (11 نقطة)، والعروبة (تسع نقاط)، والفجيرة (ثماني نقاط)، والجزيرة الحمراء (ثماني نقاط)، ومصفوت (خمس نقاط)، ومجد (أربع نقاط)، وأخيراً الاتفاق (3ثلاث نقاط).

من جهته، ووصف مدرب فريق سيتي فهد إبراهيم، المركز السابع لفريقه بأنه يعكس النقلة النوعية التي يحققها قياساً بالمواسم الماضية، وأنه يستحق مركزاً أفضل، وسيتمكن من تحقيقه لاحقاً، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن فريق سيتي لم يستحق الخسارة أمام الذيد، وإنه كان الطرف الأفضل في المباراة، لكنه لم يوفق في استثمار الفرص التي لاحت له، وإن الجهاز الفني سيعمل على تصحيح المسار لاستعادة نتائج الفوز في الجولات المقبلة».

وأكد أن الجولة الماضية يمكن وصفها بالأفضل فنياً، قياساً بالجولات الماضية انطلاقاً من الأداء والنتائج التي تضمنتها.

وأضاف إبراهيم: «دوري الدرجة الأولى أصبح قوياً بمراحل أفضل من الموسم السابق، بدليل أن أياً من الفرق التي تتنافس على الصعود لاتزال نتائجها غير مستقرة، والفارق في النقاط بين الأول دبا الحصن (15) والتاسع يونايتد (11) ليس شاسعاً، ويبلغ أربع نقاط فقط، وهناك مباريات مؤجلة، ما يعني أن المنافسة تشارك فيها فرق عدة».

وتابع: «وجود لاعبين أجانب أو مواطنين سبق لهم اللعب في دوري المحترفين رفع من المستوى الفني للمباريات، خصوصاً في فرق يونايتد وحتا والعربي»، مشيراً إلى أن «فريق سيتي يقدم مباريات مميزة، وسيكون له شأن مميز في نهاية الموسم».

وتابع: «وجود الأسطورة الإيطالية أندريا بيرلو مدرباً لفريق يونايتد حقق إضافة جماهيرية وتنافسية عالية، وكشخصية عالمية في كرة القدم سيكون له دور أكبر مع فريقه يونايتد مع اشتداد المنافسة على الصعود».