8 ملايين دولار جوائز بطولة العالم للملاكمة في دبي

تستضيف دبي النسخة الـ23 من بطولة العالم للملاكمة للنخبة الرجال «الإمارات 2025»، التي تقام بإشراف الاتحاد الدولي للملاكمة، وبجوائز مالية غير مسبوقة تبلغ ثمانية ملايين دولار.

وتنطلق فعاليات البطولة رسمياً بإقامة حفل الافتتاح، اليوم، في استاد سوق دبي الحرة بمنطقة القرهود في دبي، الذي ستكون احتفالات عيد الاتحاد الـ54 حاضرة فيه، تقديراً لجهود الدولة في دعم وتطوير رياضة الملاكمة على الساحة الدولية، وتحديداً استضافة هذه البطولة العريقة التي انطلقت في عام 1974.

ويسبق حفل الافتتاح الاجتماع الفني للملاكمين والاتحادات المشاركة في المنافسات، ومن ثم سحب قرعة البطولة التي تضم 13 فئة وزن رئيسة متدرجة الأوزان.

وبحسب برنامج البطولة، تُقام الأدوار التأهيلية غداً، وتستمر حتى 11 ديسمبر الجاري، على أن تُقام النزالات النهائية لكل فئة 13 منه، حيث ستقام أيضاً في اليوم نفسه اجتماعات الاتحاد الدولي للملاكمة «كونغرس 2025» بضيافة دبي.

وقال الاتحاد الدولي للملاكمة، في بيان، أمس: «مهرجان ملاكمة حافل يستمر لمدة أسبوعين في دبي، ويشهد أفضل المواهب العالمية في المنطقة، حيث يتنافس الجميع على فرصة الفوز بلقب البطولة والتنافس على جائزة مالية مذهلة قدرها ثمانية ملايين دولار».

وأضاف: «سيتم توزيع الجوائز لكل فئة: المركز الأول 300 ألف دولار، والمركز الثاني 150 ألف دولار، والمركز الثالث 75 ألف دولار، والمركز الخامس 10 آلاف دولار، وبنسبة 50% للملاكم، و25% للمدربين، و25% للاتحاد الوطني».

من جهته، قال رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، عمر كريمليف: «لا تقتصر بطولة العالم على الأرقام القياسية والجوائز المالية فحسب، بل تهدف إلى منح كل ملاكم، وكل مدرب، وكل اتحاد وطني الاحترام والمكافأة التي يستحقها».

وأضاف: «ستكون دبي عاصمة الملاكمة العالمية في ديسمبر الجاري، حيث يتنافس الرياضيون من جميع أنحاء العالم على قدم المساواة، مع فرصة لتغيير حياتهم. ويهدف الاتحاد الدولي للملاكمة إلى حماية الملاكمين، وخلق الفرص، وضمان بقاء هذه الرياضة قوةً للوحدة والإنصاف، وسيُذكر مهرجان الملاكمة باعتباره اللحظة التي وصلت فيها رياضتنا إلى مستوى جديد».

عمر كريمليف:

