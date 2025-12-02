المنتخب يؤدي تدريبه الأخير اليوم تحضيراً لـ «النشامى» غداً

يختتم المنتخب الوطني، مساء اليوم، تحضيراته استعداداً لمواجهة نظيره الأردني، غداً، في التاسعة مساء بتوقيت الإمارات، على استاد البيت في الدوحة، ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة في كأس العرب 2025 التي تضم أيضاً منتخبي مصر والكويت.

وكان المنتخب قد دشن تدريباته اليومية في الدوحة، منذ السبت الماضي، بهدف الوصول باللاعبين إلى مرحلة الجاهزية المطلوبة، بينما ركّز المدرب الروماني، أولاريو كوزمين، على وضع اللمسات الأخيرة للتشكيل الأساسي وطريقة اللعب التي سيخوض بها المباراة، في وقت يفقد المنتخب جهود لاعب الوصل فابيو ليما، والحارس خالد عيسى للإصابة.

واكتفى الجهاز الفني خلال فترة الإعداد الأخيرة بالتدريبات اليومية من دون خوض أي مباراة ودية، منذ مباراته الأخيرة مع العراق في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، نظراً إلى ضيق الوقت.

من جهته، قال اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني، منذر علي، لـ«الإمارات اليوم»: «كل المنتخبات المشاركة في كأس العرب مستعدة تماماً للبطولة التي تحظى بأهمية كبيرة بعدما أخذت زخماً كبيراً في الفترة السابقة، نظراً إلى رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم لها، إلى جانب الميزانية والجوائز المالية الضخمة التي تم رصدها».

وأضاف: «استعداد المنتخب لا يقل عن بقية المنتخبات، وأتمنى أن تكون مشاركته في البطولة بمثابة البلسم الشافي من إحباط عدم التأهل للمونديال».

وأشار منذر علي إلى أهمية المواجهة الأولى مع منتخب الأردن المتطور بدليل تأهله إلى كأس العالم 2026.