ليما: المنتخب قادر على بلوغ المربع الذهبي لكأس العرب

أكد نجم المنتخب الوطني وفريق الوصل، فابيو ليما، أن «الأبيض» قادر على بلوغ المربع الذهبي في بطولة كأس العرب 2025 التي انطلقت، أمس، في العاصمة القطرية الدوحة، وتمتد حتى 18 ديسمبر الجاري، في وقت يخوض «الأبيض» المنافسات ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات مصر والأردن والكويت.

وقال ليما لـ«الإمارات اليوم»: «أدعم زملائي في المنتخب، وأنا على ثقة بأن (الأبيض) قادر على الذهاب بعيداً في هذه المنافسات وبلوغ الدور نصف النهائي».

وأوضح أن «المنتخب يمتلك مجموعة جيدة من العناصر التي تؤهله للسير بعيداً في كأس العرب، والمرهونة بتخطي ضربة البداية في دور المجموعات أمام المنتخب الأردني».

وأضاف: «حاولتُ جاهداً الالتحاق بالمنتخب، إلا أنني لم أوفّق بسبب فترة العلاج، وأعتقد أنه على الرغم من قوة المنتخبات الموجودة في مجموعة الإمارات، سواء الأردن أو مصر أو الكويت، فإن (الأبيض) يمتلك كامل الحظوظ للذهاب بعيداً في الأدوار النهائية».

يُذكر أن فابيو ليما غاب عن مباراتي المنتخب أمام العراق، الشهر الماضي، في الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم بسبب إصابة في العضلة الضامة، احتاج على إثرها - وفقاً لما أعلنه نادي الوصل سابقاً - من أربعة إلى ستة أسابيع من الراحة، وعلى الرغم من عودته للملاعب، فإن الجهاز الفني بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين لم يستدعه للقائمة المشارِكة في كأس العرب.

وعن موسم الوصل والخروج من مسابقات الكؤوس، قال ليما: «الشهر الماضي كان قاسياً على الوصل، بالخروج من مسابقات الكؤوس بأسلوب دراماتيكي، وعلينا كلاعبين تحمل المسؤولية في بذل مزيد من الجهد، لتدارك الأخطاء التي رافقتنا في الفترة الماضية، نحو إنقاذ ما تبقى من الموسم».

وتابع: «إدارة النادي تقوم بعملها بأفضل صورة ممكنة لتوفير كل متطلبات النجاح، فقبل عامين امتلك الوصل مجموعة مميزة من اللاعبين الذين نجحوا في تحقيق تطلعات جمهور النادي، ومباراتنا الأخيرة أول من أمس مع الجزيرة، ووداعنا من نصف نهائي كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، تُسلط الضوء على المشكلات التي نعانيها في الفريق، وأبرزها افتقادنا التركيز في استثمار الفرص المتاحة للتسجيل، إلى جانب تلقّينا أهدافاً في أوقات حساسة يصعب تعويضها».

واختتم: «تغيير الجهاز الفني والتعامل مع أنماط المدربين من الحالات الطبيعية في كرة القدم، والتي على اللاعبين التعامل معها، ومن هنا تأتي أهمية مواصلة العمل في التدريبات نحو تصحيح مكامن الخلل، ومنها الجانب البدني، بما يضمن تقديم الأداء المطلوب، سواء في بطولة الدوري التي نتأخر فيها بفارق ليس كبيراً (5 نقاط) عن العين المتصدر، أو في بطولة آسيا (المستوى الثاني) التي تأهلنا فيها إلى الدور ثمن النهائي».

