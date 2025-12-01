بداية قوية لتحدي الحبتور لتنس السيدات.. وخسارة سنيجور أولى المفاجآت

انطلقت، اليوم الإثنين، منافسات بطولة تحدي الحبتور الدولية الـ28 لتنس السيدات، وجاءت البداية بمواجهات الفردي التي شهدت تنافساً ساخناً ومثيراً.

وأسفرت النتائج عن فوز اللاعبة اليابانية المتأهلة مي هونتاما على البريطانية إيملي أبلتون بمجموعتين دون مقابل بواقع (6-3 و6-3)، بعد مباراة استمرت ساعة و23 دقيقة.

وتعد خسارة البطلة السابقة الأوكرانية داريا سنيجور على يد التايلاندية مننشايا أولى مفاجآت البطولة بمجموعتين مقابل واحدة بواقع (1-6 و4-6)، واستمرت المواجهة ساعتين و3 دقائق.

وتغلبت الروسية فيرا زفوناريفا (41 سنة) المصنفة الثانية عالمياً سابقاً على الكرواتية تارا بمجموعتين دون مقابل (6-3 و6-4)، واستمرت المباراة ساعة و45 دقيقة.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الزوجي غداً، حيث يلعب الزوجي المصنف الأول المكون من السلوفاكية داليلا والفرنسية كريستينا أمام الزوجي المكون من البريطانية هاريت دارت والأسترالية أريانا رودينوفا، فيما سيلعب الزوجي المصنف ثانياً والمكون من البريطانية إيميلي أبلتون وزميلتها الهندية برارثانا أمام الزوجي الروسي المكون من أليتينا وزميلتها زيتسيفا.

من جهته، قال مدير العمليات ومسؤول الحكام ليث العاني في تصريحات صحافية: "إن هناك فريقاً من الحكام عالي المستوى وجميعهم من الحكام الدوليين يقودهم الحكم العام الهندية شيتال لايار مندوبة الاتحاد الدولي، وبينهم ستة حكام كرسي من أمريكا ولبنان وكرواتيا وتونس وإيطاليا ورومانيا، إلى جانب 15 مراقباً للخطوط و12 من ملتقطي الكرات".

وأشار العاني إلى أن "هناك فريق عمل لتحضير الملاعب من أسماء اللاعبات ومتطلبات المباريات ويضم 10 متطوعين إلى جانب مسؤول شد المضارب".

وختم العاني "رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور خلف الحبتور وجّه بتوفير ضيافة مجانية كاملة لكل اللاعبات والرسميين من إقامة وإعاشة ونقل".