كريستيانو رونالدو في أبوظبي.. الموعد وطريقة شراء التذاكر

أعلن نادي الوحدة عن خوضه مباراة ودية أمام النصر السعودي بمشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ذكر الوحدة على حسابه في منصة "إكس" أنه تستضيف أبوظبي مواجهة كروية مرتقبة تجمع بين نادي الوحدة الإماراتي ونادي النصر السعودي، يوم 10 ديسمبر 2025 على أرضية إستاد آل نهيان، في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت أبوظبي و6:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتأتي هذه المباراة ضمن فترة التوقف المسابقتين في كل من الإمارات والسعودية، والتي يستغلها نادي النصر بإقامة معسكر تحضيري في أبوظبي استعداداً للاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة.

وتترقب جماهير كرة القدم في الإمارات والمنطقة قمة ودية استثنائية تجمع فريقين يقدمان موسماً مميزاً، حيث يتصدر النصر السعودي جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما يحتل الوحدة الإماراتي وصافة جدول دوري أدنوك للمحترفين، وسط منافسة قوية من الفريقين على البطولات القارية هذا الموسم.

ويخوض نادي النصر هذا اللقاء بوجود أبرز نجومه، يتقدّمهم كريستيانو رونالدو وساديو ماني وجواو فيليكس، وذلك في إطار معسكره التحضيري في أبوظبي.

وفي المقابل، يقود نادي الوحدة الإماراتي النجم العالمي دوشان تاديتش وتوليفة من النجوم الشباب مثل براهيما ديارا و ارناو براداس، استعداداً للمنافسات المقبلة.

وسيتم قريباً طرح التذاكر عبر منصة بلاتينوم ليست، ويدعو الناديان جماهيرهما إلى المسارعة في حجز تذاكرهم مبكراً للاستمتاع بواحدة من أبرز الأمسيات الكروية الودية في أبوظبي، والتي تعد بمتعة كروية استثنائية داخل الملعب وأجواء جماهيرية متميزة.