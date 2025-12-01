6 لاعبين في منتخب الخماسي الحديث استعداداً لبطولة العالم

كثف منتخب الإمارات للخماسي الحديث استعداداته قبل المشاركة في بطولة العالم بجنوب إفريقيا خلال الفترة من 6 إلى 14 ديسمبر المقبل، ينتظم 6 لاعبين بقائمة المنتخب في معسكر قوي على شاطئ مدينة كلباء بوجود 6 لاعبين في فئتي تحت 9، و13 عاماً، وستكون المشاركة في بطولة العالم بمنافسات البياثل (جري وسباحة)، والترياثل (جرى ورماية وسباحة)، والليزر رن (جري، ورماية)، وعناصر لاعبي منتخبنا هم: حمدان حمد القايدي، محمد خالد القايدي، سعيد عمر الكتبي، وذلك تحت 9 أعوام، وذياب عمر الكتبي، وسالم تميم الكتبي، وحميد سعيد الكتبي، تحت 13 عاماً، ويتولى تدريب المنتخب محمد قاسم خليل.

عبرت الدكتورة هدى المطروشي عن سعادتها بما وصل إليه مستوى اللاعبين في المعسكر الحالي، قبل المشاركة في أول حدث عالمي بهذا الحجم في بطولة العالم التي ستقام على شاطئ سانتوس بمدينة موسيل باي بجنوب أفريقيا، وقالت:" الحدث هو الأول لهذه المجموعة من اللاعبين الصغار والذين نعدهم لمستقبل اللعبة، وأن المعسكر التدريبي في مدينة كلباء انطلق من منتصف شهر نوفمبر الجاري، وهناك التزام كامل من اللاعبين والجهاز الفني بما هو مخطط له لهذه البطولة حتى نستطيع تشريف الرياضة الإماراتية في الظهور الأول".

وقالت هدى المطروشي:" المشاركة هي الدولية الأولى لهذه العناصر الصغيرة، وبطبيعة الحال ستكون الاستفادة كبيرة لهم من خلال الاحتكاك بعناصر أخرى من دول مختلفة حول العالم، وعلينا الاستمرار في نهج صقل لاعبينا في هذه الرياضة المركبة بالخبرات التي لن تأتي إلا من خلال المشاركات المتنوعة في كافة المحافل الخارجية حتى نصل إلى مستوى يمكننا من تحقيق ما نريده مستقبلاً من لاعبينا بالصعود على منصات التتويج".

وأضافت:" نتابع المستوى الفني والبدني للاعبينا في المعسكر من خلال المدرب محمد قاسم خليل والذي يبذل جهداً كبيرا مع عناصر المنتخب للوصول بهم إلى المستوى البدني المناسب قبل انطلاق المنافسات التي تحدد لها الفترة من 8 إلى 13 ديسمبر، ويعود منتخبنا لأرض الوطن في اليوم التالي".

يترأس بعثة منتخبنا إلى جنوب أفريقيا الدكتورة هدى المطروشي، إلى جانب عضوا مجلس الإدارة أحمد البادي، وعدنان الهاشمي.