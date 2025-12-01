مدرب الجزيرة: كنا نستعد لركلات الترجيح.. والانتصار جاء دراماتيكياً

أعرب مدرب الجزيرة، الهولندي مارينو بوشيتش، عن سعادته بخروج فريقه منتصراً على الوصل، أمس، بنتيجة 2-1 في الوقت بدل الضائع، بطريقة وصفها بـ«الدراماتيكية»، خصوصاً أن «فخر أبوظبي» كان يستعد لركلات الترجيح، لكنه سجل هدف الفوز في الدقيقة 90+6، ليتأهل إلى مواجهة الوحدة في الدور نصف النهائي من كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي) الذي يشهد أيضاً مواجهة العين والنصر.

وقال بوشيتش في تصريحات صحافية: «حدثت أشياء كثيرة في هذه المباراة، فهي مباراة كؤوس، واستمتعنا بها، كنا الأفضل في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني كنا أكثر فاعلية، والفريقان امتلكا رغبة الفوز، كنا نستعد لركلات الترجيح، لكن كان رائعاً أن نحقق الانتصار بهذه الطريقة الدراماتيكية».

وأضاف: «الـ(فار) ألغى ثلاثة أهداف لنا، ومع دخول الدقائق الأخيرة توقعنا الذهاب إلى ركلات الترجيح، قبل أن نستثمر بنجاح آخر فرص المباراة ونخرج بنتيجة الفوز».

وعن «الديربي» المرتقب أمام الوحدة، قال: «مباريات الديربي دائماً مهمة، ونطمح أمام الوحدة في مواجهة (عاطفية) إلى تقديم الأداء المطلوب رغم صعوبة المهمة، الوحدة يمتلك فريقاً جيداً، ونسعى للظهور بأفضل صورة، خصوصاً أن فريقنا يتطوّر أسبوعاً بعد آخر، ونترقب ما ستؤول إليه النتيجة».

من جهته، اعتذر مدرب الوصل، السويدي مسعود ميرال، لجمهور الفريق عقب الخسارة، مؤكداً ضرورة العمل الجاد خلال الفترة المقبلة، خصوصاً على الجانب البدني، لإنقاذ ما تبقى من الموسم.

وقال ميرال في تصريحات صحافية: «الجزيرة كان الطرف الأفضل في الشوط الأول، لكننا في الشوط الثاني بدأنا استلام زمام المبادرة وصناعة الخطورة، لكن من دون ترجمتها إلى أهداف».

وأضاف: «من النقاط الرئيسة التي ذكرتها سابقاً أن الفريق يعاني في الدقائق الأخيرة من المباريات على مستوى اللياقة البدنية، وسنحاول خلال فترة التوقف التركيز على تعزيز الجانب البدني ومحاولة إنقاذ الموسم».

• الجزيرة سيواجه الوحدة.. والعين يقابل النصر في الدور نصف النهائي.