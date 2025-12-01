أوغوديلو: شخصية النصر تظهر في أصعب اللحظات

أعرب لاعب النصر، الكولومبي كيفن أوغوديلو، عن سعادته الكبيرة بتأهل فريقه إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين لكرة القدم (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، بعد الفوز المثير على شباب الأهلي بركلات الترجيح، مشدداً على أن «شخصية النصر تظهر في أصعب اللحظات».

وكان شباب الأهلي قد فاز ذهاباً 2-1، قبل أن ينجح النصر في الفوز إياباً 3-2، ويُحسم التأهل عبر ركلات الترجيح التي تفوق فيها «العميد» بنتيجة 3-2 بفضل تركيز لاعبيه وثباتهم الانفعالي.

وقال أوغوديلو لـ«الإمارات اليوم»: «كانت مباراة قوية أمام فريق نعرفه جيداً، وهي ثالث مواجهة تجمعنا بشباب الأهلي هذا الموسم، وواجهنا لحظات صعبة ولم نكن دائماً في المستوى الذي نريده، لكننا حرصنا على استغلال المساحات وصنع الخطورة، ونجحنا في خلق عدد كبير من الفرص التي كانت كفيلة بحسم المباراة قبل الوصول لركلات الترجيح».

وأضاف: «استقبلنا هدفين من أخطاء يجب التعلّم منها، لكن شخصية النصر ظهرت في الوقت المناسب وأصعب اللحظات، لعبنا بتركيز عالٍ وروح قتالية كبيرة حتى النهاية، وعندما وصلت المباراة لركلات الترجيح كنا أكثر هدوءاً وتصميماً، وتمكنّا من العبور إلى المربع الذهبي، وهذا التأهل مهم للغاية ويعكس رغبتنا الكبيرة في المنافسة على اللقب».

وأكد اللاعب الكولومبي أن الفريق سيبدأ مباشرة الإعداد للمحطة المقبلة، مشيراً إلى أن «المباراة المقبلة في نصف النهائي تتطلب تركيزاً أكبر، وسنعمل على تصحيح الأخطاء وتحسين التفاصيل الصغيرة التي ظهرت اليوم، لأن الأدوار الإقصائية تحتاج إلى جهد مضاعف وروح أعلى».

وعلّق أوغوديلو على اقتراب اكتمال صفوف الفريق، خصوصاً عودة مهدي قائدي من الإصابة: «عودة قائدي مهمة جداً، فهو لاعب يمتلك جودة عالية في التسجيل وصناعة الفارق، وقد شاهد الجميع تأثيره، وجوده يمنحنا حلولاً هجومية إضافية، وأنا سعيد بأن معظم اللاعبين جاهزون وأن الفريق يملك قائمة قوية قادرة على تقديم أداء أفضل في الأدوار المقبلة».

واختتم: «التأهل كان مستحقاً، لكن الأهم الآن هو الحفاظ على الجدية ومواصلة التطوّر خطوة بخطوة حتى نصل إلى النهائي ونتنافس بقوة على اللقب».

