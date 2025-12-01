دبي تحتضن أول كأس عالم للترايثلون للسيدات

تتجه أنظار العالم، الأحد المقبل، نحو دبي لمتابعة نخبة بطلات الأولمبياد والعالم، اللاتي يشاركن في النسخة الأولى من كأس العالم للترايثلون للسيدات، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بإشراف الاتحاد الدولي للترايثلون، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للترايثلون.

ويقام الحدث في جزر دبي، كخطوة محورية ضمن مبادرة الشيخة هند الرياضية، وبالتكامل مع أهداف خطة دبي الرياضية 2033.

وأعلن الاتحاد الدولي للترايثلون عن أبرز الأسماء الدولية المشاركة في البطولة، مع توقع انضمام المزيد من البطلات خلال الأيام القليلة المقبلة، وفي مقدمة الرياضيات الدوليات اللاتي أكدن مشاركتهن بشكل رسمي، بطلة أولمبياد ريو الأميركية غوين روزماري يورغنسن، صاحبة السجل الذهبي البارز بعد تتويجها باللقب الأولمبي، إضافة إلى لقبين متتاليين في بطولة العالم، ومسيرة حافلة بالانتصارات في محطات كأس العالم التي رسّخت اسمها كواحدة من أسرع العداءات في تاريخ سباقات السيدات.

وتشارك كذلك البطلة العالمية هانا ماكسيمافا، صاحبة ذهبية بطولة العالم للأكواثلون 2025 في بونتيفيدرا بإسبانيا، إلى جانب مشاركتها الأخيرة في كأس آسيا ببوراباي في كازاخستان.

وتبرز اللاعبة مارغوت غارابيديان، ممثلة كمبوديا، واحدة من أبرز المشاركات بفضل سجلها القاري والعالمي الغني بالإنجازات.