منتخب الإمارات يحصد 25 ميدالية في ختام مونديال الكيك بوكسينغ

حصد المنتخب الوطني للكيك بوكسينغ 25 ميدالية (تسع ذهبيات، سبع فضيات، وتسع برونزيات) في بطولة العالم لفئتَي «السينيرز» و«الماسترز» التي نظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ في مركز أدنيك أبوظبي، بمشاركة 2000 رياضي ورياضية من 150 دولة، تمثل خمس قارات حول العالم.

وشهدت البطولة هذا العام نسخة تنظيمية استثنائية وأصداء عالمية واسعة، كونها تُقام للمرة الأولى خارج القارة الأوروبية، وفي منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يعكس مكانة الإمارات بوصفها وجهة رياضية عالمية قادرة على استضافة كبرى البطولات الدولية.

وجاءت المشاركة بأكبر بعثة إماراتية في تاريخ بطولات العالم للكيك بوكسينغ، إذ ضمت 92 لاعباً ولاعبة، من بينهم منتخب أصحاب الهمم الذين قدّموا أداءً استثنائياً أسهم في تعزيز رصيد الإمارات في الحدث العالمي.

من جهته، قال نائب رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، عبدالله النيادي: «نعتز بما حققه منتخبنا الوطني من إنجازات تاريخية في هذه البطولة العالمية، ونُهدي هذا النجاح إلى قيادتنا الرشيدة التي وفّرت كل مقومات التميز للرياضة والرياضيين».