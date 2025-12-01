«أبوظبي لرفع الأثقال» ينظّم بطولة العين السبت المقبل

ينظّم نادي أبوظبي لرفع الأثقال، السبت المقبل، بطولة العين، وذلك في استاد طحنون بن محمد بالقطارة، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي.

وتعد البطولة الأولى من نوعها التي ينظمها النادي في مدينة العين، والثالثة في أبوظبي، بهدف نشر اللعبة، واكتشاف المواهب في المناطق المختلفة داخل الإمارة، واستقطابها إلى فِرَق النادي التي تمثل العمود الفقري للمنتخبات الوطنية.

ويستمر التسجيل للمشاركة في البطولة المفتوحة للمواطنين والمقيمين، للفئات العمرية المختلفة من الذكور والإناث، حتى صباح يوم البطولة، حيث يتم تحديد الفئات والأوزان حسب القائمة النهائية للمشاركين، وأكد عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي ورئيس اللجنة الفنية، عبدالله حيي الشامسي، أن الترتيبات اكتملت لتنظيم البطولة وفقاً لمعايير الاتحاد الدولي للعبة، وسط متابعة مستمرة من رئيس مجلس إدارة النادي، المهندس عيسى عمير المنصوري، الذي يولي وأعضاء مجلس الإدارة اهتماماً خاصاً بنشر اللعبة، ومنح الفرصة لكل الموهوبين ليكونوا لاعبين مميزين عبر البرامج التدريبية المتطورة التي يوفرها نادي أبوظبي لرفع الأثقال.

وقال في تصريحات صحافية: «البطولة ضمن سلسلة من البطولات التي ينظمها النادي، إذ سبق أن أقام بطولتين في أبوظبي، وهدفها الأول هو التعريف برياضة رفع الأثقال، والوقوف على مستويات الأبطال».