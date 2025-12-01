80 لاعبة في تحدي الحبتور للتنس

تنطلق صباح اليوم منافسات الدور الرئيس من بطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات، في نسختها الـ28، التي يستضيفها مجمع التنس في فندق ومنتجع الحبتور جراند بشاطئ الجميرا في دبي، بمشاركة 80 لاعبة من أبرز الوجوه الصاعدة في عالم التنس، وبإجمالي جوائز يبلغ 100 ألف دولار.

وشهد مقر البطولة، أمس، انعقاد المؤتمر الصحافي المخصص للكشف عن التفاصيل الفنية والتنظيمية وإجراء قرعة الدور الرئيس، وذلك بحضور مؤسِّس ورئيس مجموعة الحبتور ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة خلف الحبتور، والأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس ناصر المرزوقي، ومديرة البطولة نورة بدوي، ومدير العمليات ومسؤول الحكام ليث العاني، ومدير الإعلام حسام الجيوسي، ومندوبة الاتحاد الدولي شيتال لايار، إلى جانب الحكم العام وعدد من اللاعبات المشاركات، وفي مقدمتهن المجرية دالما جالفي المصنفة الأولى في البطولة.

وأسفرت القرعة، التي يشارك فيها 32 لاعبة في الدور الرئيس، عن مواجهات متوازنة، إذ تستهل المصنفة الأولى دالما جالفي مشوارها بلقاء متأهلة من الدور التمهيدي، بينما تلتقي المصنفة الثانية زاخاروفا مع الروسية تريدنكينا، وتواجه المصنفة الثالثة النمساوية كراوس إحدى اللاعبات الصاعدات من التصفيات، فيما تبدأ المصنفة الرابعة، الأوكرانية بيترا مارسينكو، مشاركتها بلقاء السلوفاكية فيكتوريا هرونكاكوفا، التي توّجت قبل يومين بلقب بطولة الفجيرة الدولية للتنس، ما يضفي على المواجهة طابعاً تنافسياً قوياً.

ورحّب خلف الحبتور خلال المؤتمر الصحافي باللاعبات وضيوف البطولة، مهنئاً قيادة وشعب دولة الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الـ54، ومؤكداً أن تنظيم البطولة بالتزامن مع هذه المناسبة الوطنية يعكس ارتباط الرياضة بروح الاحتفال والاعتزاز. وقال: «إن بطولة تحدي الحبتور أصبحت محطة مهمة في مسيرة تنس السيدات، وجسراً للوصول إلى العالمية، وداعماً حقيقياً لمسيرة رياضة المرأة واكتشاف المواهب»، مؤكداً أن استمرارها لأكثر من ربع قرن دليل على نجاحها وقيمتها.

وأضاف أن «دبي اعتادت صناعة الأحداث، وخلق الفارق، وأن العمل بروح الفريق الواحد كان ولايزال شعاراً أساسياً في رحلة البطولة»، معرباً عن فخره بأن تكون مجموعة الحبتور جزءاً من هذا التميز المتجدد كل عام، كما وجّه شكره إلى الاتحاد الدولي للتنس واتحاد الإمارات للتنس على تعاونهما المثمر، وإلى وسائل الإعلام التي اعتبرها شريكاً رئيساً في النجاحات المتحققة.