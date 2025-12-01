رياضيون: كأس العرب فرصة لتعويض إخفاق المونديال ومصالحة الجماهير

أكد رياضيون أن بطولة كأس العرب، التي تنطلق، اليوم، في العاصمة القطرية الدوحة، تمثل فرصة جديدة أمام المنتخب الوطني ومدربه الروماني، أولاريو كوزمين، لتعويض إخفاق عدم التأهل إلى كأس العالم 2026، وتصحيح المسار، وبناء فريق أكثر استقراراً، ومصالحة الجماهير.

وأشاروا إلى أنهم ضد التغييرات المتكررة على صعيد الجهاز الفني للمنتخب، الذي تعاقب عليه ثمانية مدربين خلال ثماني سنوات منذ 2017، مطالبين باستمرار كوزمين حتى نهاية عقده في 2027، بهدف تحقيق الاستقرار الفني، بغض النظر عن نتائج المنتخب في البطولة.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن المنتخب أمامه أهداف عدة في كأس العرب، أبرزها المنافسة على اللقب، وإتاحة الفرصة للعناصر الجديدة لاكتساب الخبرة، إضافة إلى بدء الإعداد المبكر لاستحقاقات مهمة، أبرزها كأس آسيا 2027، وتعويض الشارع الرياضي عن ضياع فرصة التأهل إلى المونديال للمرة الثانية في تاريخ كرة الإمارات، إلى جانب ضرورة استقرار المدرب على تشكيلة ثابتة.

وسيلعب المنتخب في كأس العرب ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات مصر والأردن والكويت، ويستهلّ مشواره بلقاء المنتخب الأردني (النشامى) على استاد البيت، بعد غدٍ، ثم يواجه مصر في السادس من ديسمبر على استاد لوسيل، ويختتم مبارياته في الدور الأول بلقاء منتخب الكويت في التاسع منه على استاد 974.

فرصة لترتيب الأوراق

واعتبر مشرف المنتخب الوطني السابق المحلل الفني، الدكتور حسن سهيل، أن كأس العرب فرصة جيدة للاحتكاك مع منتخبات قوية، مؤكداً أن الوصول إلى أدوار متقدمة سيكون خطوة مهمة على طريق الإعداد لكأس آسيا 2027.

وطالب سهيل اتحاد الكرة بتحديد أهدافه بوضوح خلال السنوات الخمس المقبلة، مع الاستقرار على الجهاز الفني، إلى جانب اختيار اللاعبين وفق معايير دقيقة.

وأضاف: «كأس العرب فرصة للمنتخب لالتقاط الأنفاس وترتيب الأوراق، كما أنها محطة مهمة للعناصر الجديدة لإثبات وجودها، واللاعبون مطالبون بإعادة الابتسامة للجماهير بعد إخفاق عدم التأهل إلى كأس العالم»، وشدد سهيل على دعمه استمرار كوزمين حتى نهاية عقده، قائلاً إن المدرب تسلم مهمته منذ فترة قصيرة بعد إقالة البرتغالي باولو بينتو، مؤكداً رفضه ظاهرة التغييرات المتكررة للمدربين التي وصفها بـ«الظاهرة السلبية» في كرة الإمارات.

وتساءل: «السؤال المهم هو: ماذا يريد اتحاد الكرة من كوزمين ومن اللاعبين؟».

تعويض نسبي

من جانبه، وصف المعلق الرياضي المحلل الفني، علي حميد، بطولة كأس العرب بأنها «غاية في الأهمية»، معتبراً أن مشاركة المنتخب فيها تمثل تعويضاً نسبياً عن عدم التأهل للمونديال.

وقال: «كان التأهل إلى كأس العالم هو الهدف الأكبر عندما تم التعاقد مع كوزمين خلفاً لباولو بينتو، لكنه أخفق في ثلاث محطات: استكمال مشوار بينتو، ثم الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال، ثم في مباراتي العراق في الملحق الإقصائي».

وأضاف: «المنتخب ذاهب إلى كأس العرب من أجل مصالحة الجماهير، لكن عند تقييم تجربة كوزمين، لا يمكن القول إنه لبّى طموح الكرة الإماراتية، رغم توافر أدوات جيدة له».

وأشار حميد إلى أن البطولة ستمنح اللاعبين خبرة دولية مهمة قبل الاستحقاقات المقبلة مثل كأس الخليج وكأس آسيا 2027، مؤكداً تفضيله استمرار كوزمين حتى نهاية عقده «لعلّه ينجح في تصحيح المسار».

لقب البطولة

من جانبه، شدد مدير فريق دبا المحلل الرياضي، جمعة العبدولي، على أن الهدف الأكبر من المشاركة يجب أن يكون المنافسة على اللقب، رغم أن «لا شيء يعوّض فقدان فرصة التأهل لكأس العالم»، على حد تعبيره.

وأكد العبدولي جاهزية المنتخب للظهور بصورة قوية ومشرّفة، وأضاف أنه كان يتمنى أن يمتد عقد اتحاد الكرة مع كوزمين حتى نهاية مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

«الأبيض» يتدرب بجدية وتركيز استعداداً للأردن

أدى المنتخب الوطني، أمس، حصته التدريبية الثانية في الدوحة تحت قيادة المدرب الروماني، أولاريو كوزمين، استعداداً لمواجهة المنتخب الأردني، بعد غدٍ، على استاد البيت، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، في مستهل مبارياته ضمن بطولة كأس العرب المقامة في قطر من الأول إلى 18 ديسمبر الجاري.

ويخوض المنتخب منافسات البطولة ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه منتخبات مصر والأردن والكويت.

وظهرت الجدية والتركيز العالي في تدريبات المنتخب، ويعمل الجهاز الفني على رفع جاهزية اللاعبين إلى أعلى المستويات، إضافة إلى الاستقرار على التشكيلة الأساسية وخطة اللعب التي سيبدأ بها المنتخب مشواره في البطولة.