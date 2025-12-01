«الأبيض» يسجل مشاركته الثالثة في كأس العرب.. و3 لاعبين يكررون الظهور

تشهد قائمة المنتخب الوطني المشارك في كأس العرب 2025، التي تنطلق، اليوم، في قطر، وجود ثلاثة لاعبين سبقت لهم المشاركة مع «الأبيض» في النسخة الماضية (2021)، هم الحارس علي خصيف، وماجد راشد، وعلي صالح، وغاب عن القائمة الحارس خالد عيسى، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراته الأخيرة مع فريقه العين أمام الجزيرة، بعدما كان ضمن التشكيلة الرسمية في نسخة 2021.

ويعد علي صالح اللاعب الوحيد في القائمة الحالية الذي سجل بصمته في النسخة الماضية، بعد إحرازه هدفاً قاتلاً في الدقيقة 90 في شباك المنتخب السوري في المباراة التي جمعتهما على استاد 974 في الدوحة، ضمن المجموعة الثانية، التي انتهت بفوز «الأبيض» 2-1، بينما سجل أول أهداف المنتخب في تلك النسخة لاعب الوحدة الحالي كايو كانيدو، الغائب عن التشكيلة الحالية.

وتعد المشاركة الحالية هي الثالثة للمنتخب الإماراتي في بطولات كأس العرب منذ انطلاقها في بيروت عام 1963، بعد مشاركته في نسختي 1998 و2021. وخلال مشاركته السابقة خاض «الأبيض» ثماني مباريات، فاز في ثلاث منها، وتعرض لخمس هزائم، وسجل تسعة أهداف مقابل 15 هدفاً استقبلتها شباكه.

البداية التاريخية

استهل المنتخب مشواره في نسخة 1998 بمواجهة المغرب، التي انتهت بفوز «أسود الأطلس» 1-0 عن طريق حميد ترمينا، قبل أن يسجل «الأبيض» انتصاره التاريخي الأول في البطولة على حساب السودان بنتيجة 4-1، وخلال نصف النهائي، خسر «الأبيض» 1-2 أمام صاحب الأرض، المنتخب القطري.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث والرابع خسر أمام الكويت بنتيجة 1-4، وفي نسخة 2021، بدأ منتخب الإمارات مشواره بانتصارين على سورية (2-1) وعلى موريتانيا بهدف من دون رد، لكنه أنهى دور المجموعات بالمركز الثاني بعد الخسارة أمام تونس 0-1، وغادر «الأبيض» البطولة من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام المنتخب القطري 0-5، ليخفق في تكرار التأهل لنصف النهائي رغم البداية الواعدة.