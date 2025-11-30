كأس العرب 2025.. جدول المباريات والقنوات الناقلة "مجاناً"

تنطلق في قطر اعتباراً من الإثنين وحتى 18 ديسمبر المقبل بطولة كأس العرب 2025، حيث تستهل المنتخبات العربية رحلتها في مرحلة المجموعات عبر مواجهات مرتقبة في أربع مجموعات، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبيرين.

وتضم المجموعة الأولى: قطر وتونس وسوريا وفلسطين، والثانية: المغرب، السعودية، عمان وجزر القمر، والثالثة: الإمارات، الأردن، مصر والكويت، والرابعة: الجزائر (حاملة اللقب)، العراق، البحرين والسودان.

"الإمارات اليوم" ترصد مواعيد مباريات البطولة والقنوات الناقلة للحدث "مجاناً"، على النحو التالي:

دور المجموعات..

1 ديسمبر:

تونس - سوريا الساعة 17:00 بتوقيت الإمارات (ملعب أحمد بن علي) - المجموعة الأولى.

قطر - فلسطين 20:30 بتوقيت الإمارات (ملعب البيت) - المجموعة الأولى.

2 ديسمبر:

المغرب - جزر القمر 16:00 بتوقيت الإمارات (ملعب خليفة).

مصر - الكويت 18:30 بتوقيت الإمارات (ملعب لوسيل).

السعودية - عمان 21:00 بتوقيت الإمارات (ملعب المدينة التعليمية)

3 ديسمبر:

الإمارات - الأردن 21:00 بتوقيت الإمارات (ملعب البيت) - المجموعة الثالثة

الجزائر – السودان 16:00 بتوقيت الإمارات (ملعب أحمد بن علي) - المجموعة الرابعة

العراق – البحرين 18:30 بتوقيت الإمارات (ملعب 974) - المجموعة الرابعة

4 ديسمبر:

فلسطين – تونس 18:30 بتوقيت الإمارات (ملعب لوسيل) - المجموعة الأولى

سوريا – قطر 21:00 بتوقيت الإمارات (ملعب خليفة) - المجموعة الأولى.

5 ديسمبر:

عمان – المغرب 18:30 بتوقيت الإمارات (ملعب المدينة التعليمية) - المجموعة الثانية

جزر القمر – السعودية 22:30 بتوقيت الإمارات (ملعب البيت) - المجموعة الثانية

6 ديسمبر:

الكويت – الأردن 15:00 بتوقيت الإمارات (ملعب أحمد بن علي) - المجموعة الثالثة

الإمارات – مصر 22:30 بتوقيت الإمارات (ملعب لوسيل) - المجموعة الثالثة

البحرين – الجزائر 17:00 بتوقيت الإمارات (ملعب خليفة) - المجموعة الرابعة

السودان – العراق 20:00 بتوقيت الإمارات (ملعب 974) - المجموعة الرابعة

7 ديسمبر:

قطر – تونس 21:00 بتوقيت الإمارات (ملعب البيت) - المجموعة الأولى

سوريا – فلسطين 21:00 بتوقيت الإمارات (ملعب المدينة التعليمية) - المجموعة الأولى

8 ديسمبر:

المغرب – السعودية 21:00 بتوقيت الإمارات (ملعب لوسيل) - المجموعة الثانية

عمان – جزر القمر 21:00 بتوقيت الإمارات (ملعب 974) - المجموعة الثانية

مصر – الأردن 18:30 بتوقيت الإمارات (ملعب البيت) المجموعة الثالثة

الإمارات – الكويت 18:30 بتوقيت الإمارات (ملعب 974) - المجموعة الثالثة



الجزائر – العراق 21:00 بتوقيت الإمارات (ملعب خليفة) - المجموعة الرابعة

البحرين – السودان 21:00 بتوقيت الإمارات (ملعب المدينة التعليمية) - المجموعة الرابعة

الدور ربع النهائي

11 ديسمبر:

متصدر المجموعة الثانية – وصيف المجموعة الأولى (ملعب خليفة) 18:30 بتوقيت الإمارات.

متصدر المجموعة الأولى – وصيف المجموعة الثانية (ملعب لوسيل) 21:30 بتوقيت الإمارات.

12 ديسمبر:

متصدر المجموعة الثالثة – وصيف المجموعة الرابعة (ملعب المدينة التعليمية) 18:30 بتوقيت الإمارات.

متصدر المجموعة الرابعة – وصيف المجموعة الثالثة (ملعب البيت) 21:30 بتوقيت الإمارات.

الدور نصف النهائي

الاثنين 15 ديسمبر

المباراة النهائية

الخميس 18 ديسمبر

القنوات الناقلة "مجاناً"

دبي الرياضية

أبوظبي الرياضية

beIN SPORTS

الكأس القطرية

الكويت الرياضية