من ملعب الوصل.. «الدقيقة 96» تؤهل الجزيرة لموقعة نارية مع الوحدة

أكمل الجزيرة عقد فرق المربع الذهبي للدور نصف النهائي من مسابقة كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، عقب تغلبه على الوصل 2-1، ليضرب بذلك موعدا ناريا مع الوحدة في الدور نصف النهائي.

وافتتح الوصل التسجيل من ضربة جزاء نفذها بيدرو مالهيرو بعد مرور 10 دقائق فقط من انطلاق الشوط الثاني، ولم يطل رد الجزيرة حيث تمكن فيننيسيوس ميلو من إدراك التعادل بعد دقيقتين فقط بتسديدة محكمة.

وفي الوقت الذي كانت تتجه فيه المباراة إلى ركلات الترجيح تمكن نيكولا فوكيتش، من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 90+6 ليمنح فريقه فوزاً بالغ الأهمية.

وشهدت المباراة حدثا نادرا، بعدما ألغى حكم اللقاء الروماني، استيفان كوفاتش، ثلاثة أهداف بواقع هدفين للجزيرة، وآخر للوصل بعد مراجعة تقنية "الفار".