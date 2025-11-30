العبدولي: خورفكان قدم كل ما لديه.. والوحدة استغل لحظات السيطرة وتأهل

أكد مدرب خورفكان، حسن العبدولي، أن فريقه قدم كل ما لديه في مواجهة الوحدة، مشيداً بالمجهود الكبير الذي بذله اللاعبون رغم الخسارة بنتيجة 1-2 في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة المحترفين (2-2 ذهاباً).

وقال العبدولي في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: "اللاعبون بذلوا مجهوداً كبيراً ولم يدخر أحد منهم أي جهد، حاولنا إدارة المباراة في فترات معينة، ونجحنا بالفعل في التحكم بإيقاع اللعب في بعض اللحظات".

وأضاف: "لكن من الطبيعي أيضاً حينما يستحوذ فريق مثل الوحدة على فترات من المباراة، فهو فريق قوي ولا يُستهان به. لقد نجحوا في فرض سيطرتهم، واستطاعوا أن يسجلوا هدفين استغلوا تلك اللحظات".