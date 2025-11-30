مدرب الوحدة يتغزل بفريق خورفكان.. "كانوا يستحقون التأهل"

قال مدرب الوحدة، البرتغالي خوسيه مورايس، إن مباراة فريقه أمام خورفكان في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي) كانت نموذجاً مثالياً لمباريات الكؤوس، بما تحمله من دراما وإثارة وأداء كبير من كلا الفريقين.

ونجح الوحدة في تحقيق فوز صعب على ملعب خورفكان في إياب ربع النهائي بنتيجة 2-1، بعدما كان الفريقان قد تعادلا ذهاباً 2-2.

وأوضح مورايس خلال المؤتمر الصحافي: "كانت مباراة دراماتيكية بكل تفاصيلها، وشهدت مستوى رائعاً من الجانبين. أحياناً كرة القدم لا تكون عادلة، فهناك فرق تقدم أداءً كبيراً ولا تحصل على المكافأة التي تستحقها".

وأضاف: "خورفكان قدم مستوى ممتازاً في المباراتين، وبذل لاعبوه كل ما لديهم، لكن الحظ لم يكن في صفهم. لو كانت كرة القدم تسمح بمرور فريقين معاً، لتمنيت لهم ذلك، لأنهم يستحقون".

وتابع: "أقول للاعبي خورفكان إنهم قدموا مباراة مشرفة للغاية وكانوا يستحقون نتيجة أفضل، وأرفع لهم القبعة على ما قدموه".

وفي المقابل، أشار المدرب البرتغالي إلى أن فريقه قاتل حتى النهاية، قائلاً: "لقد قدم اللاعبون أداءً رائعاً أيضاً، وأظهروا رغبة كبيرة في قلب النتيجة والتأهل. ربما حصلنا على نصيب أكبر من الحظ في اللحظات الأخيرة، لكن الروح والعزيمة كانتا مفتاح الفوز".

وختم: "أبارك للاعبين هذا التأهل المستحق، قدمتم دعماً وجهداً كبيراً في مباراتي الذهاب والإياب، وقلبتم النتيجة اليوم بإصرار وشخصية قوية، ما قدمتموه يستحق الاحترام".