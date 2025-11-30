ديارا يكشف سر عودة الوحدة أمام خورفكان.. "صرخة مورايس حولتنا إلى محاربين"!

أشاد لاعب وسط الوحدة، المالي إبراهيم ديارا، بروح فريقه وعزيمة زملائه في تحقيق الانتصار على خورفكان في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي"، بعدما قلب "العنابي" تأخره إلى فوز مثير 2-1 (الذهاب 2-2) قاده إلى الدور نصف النهائي.

وقال ديارا في تصريحات صجافية بعد المباراة: "فريقنا لم يدخل أجواء المباراة بالشكل المطلوب خلال الدقائق العشرين الأولى، خسرنا معظم الالتحامات، وكانت مباراة تحتاج إلى القتال، لكننا لم نقاتل بما يكفي في الشوط الأول".

وأضاف: "التحوّل الحقيقي جاء بين الشوطين بعد حديث حازم من المدرب داخل غرفة الملابس، المدرب صرخ فينا وطالبنا بالعودة بروح المحاربين، وفي الشوط الثاني أظهرنا شخصيتنا الحقيقية وفزنا بالالتحامات، وهذا ما قادنا للانتصار".

وأشار ديارا إلى أن "الوحدة كان الأقرب للفوز حتى قبل طرد لاعب خورفكان بيدرو بافلوف، لقد بدأنا الشوط الثاني بقوة وخلقنا فرصاً واضحة. صحيح أن البطاقة الحمراء ساعدتنا، لكنني واثق أننا كنا سنفوز حتى بدونها."

وأكد أن دعم الجمهور كان عاملاً حاسماً في العودة المتأخرة، قائلاً: "حتى عندما كنا متأخرين في الدقيقة 80، كان صوت الجماهير يدفعنا للأمام، هذا ما نفعله دائماً، نقاتل حتى النهاية."

واختتم: "أنا سعيد لأنني تمكنت من مساعدة الفريق وتحقيق هذا الفوز المهم، والذي عبرنا به إلى نصف النهائي."

واختير إبراهيم ديارا رجل المباراة الأول بعدما تمكن في الدقيقتين "82 و90+3" من تسجيل هدفين في شباك الحارس أحمد الحوسني، بعدما كان خورفكان متقدماً في الشوط الأول عبر لاعبه لورنسي.

وبهذا الانتصار أتم الوحدة مباراته رقم 30 في جميع المسابقات المحلية والقارية من دون أن يتلقى أي خسارة، من بينها 18 مباراة تحت قيادة مدربه الحالي البرتغالي خوسيه مورايس.