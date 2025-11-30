فوز الحمرية والجزيرة الحمراء والعروبة والذيد في دوري الدرجة الأولى

حقق فريق الحمرية فوزًا ثمينًا بتغلبه على ضيفه مجد (2-1) في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري الدرجة الأولى، مستعيدًا بذلك نغمة الانتصارات بعد فترة غياب.

وسجل للحمرية البرازيلي ديوجو دا سيلفا في الدقيقتين 44 و68، بينما سجل لفريق مجد علي اليحيائي في الدقيقة 65. وبذلك أصبح رصيد الحمرية 11 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد مجد عند 4 نقاط في المركز ما قبل الأخير.

وفاز الذيد على سيتي بهدف نظيف سجله المغربي عدنان الوردي في الدقيقة 73، ليصل رصيد الذيد إلى 14 نقطة في المركز الرابع، بينما بقي سيتي برصيد 12 نقطة في المركز السابع.

وحسم فريق العروبة مباراة الديربي لصالحه بفوزه على الفجيرة بهدفين نظيفين في ثاني انتصار له على التوالي. وسجل هدفي العروبة المالي تيكورا تراوري في الدقيقة 26، والمونتينيغري نيكسا فويانوفيتش في الدقيقة 67. وارتفع رصيد العروبة إلى 9 نقاط في المركز العاشر، مقابل 8 نقاط للفجيرة في المركز الحادي عشر.

واختتم الجزيرة الحمراء النتائج بفوز مهم على الاتفاق (4-0)، حيث سجل أهداف الفريق كل من الإيراني سجاد كمال في الدقيقة 7، والأردني وليد أحمد في الدقيقتين 9 و74، والإيطالي رضا حنيوي في الدقيقة 78. وارتفع رصيد الجزيرة الحمراء إلى 8 نقاط في المركز الثاني عشر، بينما بقي الاتفاق في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.