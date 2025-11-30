ماسة عدنان تظفر بلقب كأس عيد الاتحاد للقدرة في الوثبة

فازت الفارسة ماسة عدنان بلقب سباق كأس عيد الاتحاد للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي، بمشاركة 218 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وحسمت ماسة اللقب على صهوة الجواد "تونكي" المملوك إلى إسطبلات الوثبة، رغم حصولها على المركز الـ 14 في المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، بزمن قدره 1:23:48 ساعة، ثم تقدمت إلى المركز السادس في المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً بزمن قدره 2:35:54 ساعة، وصعدت إلى المركز الثاني في المرحلة الثالثة لمسافة 25 كيلومتراً بزمن بلغ 3:25:27 ساعات، وقفزت إلى الصدارة في المرحلة الرابعة لمسافة 20 كيلومتراً بزمن بلغ قدره 4:02:31 ساعات.

وجاء في المركز الثاني الفارس عبدالله عبدالرحمن البستكي على صهوة الجواد "بيليو ماركان" المملوك إلى إسطبلات إم أر إم، حيث حصل على المركز الـ 33 في المرحلة الأولى بزمن قدره 1:24:31 ساعة، وتقدم إلى المركز الـ 14 في المرحلة الثانية بزمن قدره 2:39:32 ساعة، وجاء في المركز الـ 11 في المرحلة الثالثة بزمن قدره 3:31:36 ساعات، وأنهى السباق في المرحلة الثالثة بزمن قدره 4:07:09 ساعات.

وحصل الفارس عمر محمد النيادي على المركز الثالث على صهوة الجواد "فان لا ماجوري" بعدما جاء في المركز الـ 11 في المرحلة الأولى بزمن قدره 1:23:43 ساعة، وحافظ على المركز نفسه في المرحلة الثانية بزمن قدره 2:39:29 ساعة، وتقدم إلى المركز الأول في المرحلة الثالثة بزمن قدره 3:29:42 ساعات، وتراجع إلى المركز الثالث في المرحلة الرابعة بزمن بلغ قدره 4:07:10 ساعات.