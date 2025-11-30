مباريات اليـوم

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس - مان يونايتد 16:00

أستون فيلا - وولفرهامبتون 18:05

نوتنغهام - برايتون 18:05

وست هام - ليفربول 18:05

تشيلسي - أرسنال 20:30

الدوري الإسباني

ريال سوسييداد - فياريال 17:00

إشبيلية - ريال بيتيس 19:15

سيلتا فيغو - إسبانيول 21:30

الدوري الإيطالي

بيسا - إنتر 18:00

أتالانتا - فيورنتينا 21:00

روما - نابولي 23:45

الدوري الفرنسي

ستراسبورغ - بريست 18:00

لوريان - نيس 20:15

ليون - نانت 23:45

تويتر