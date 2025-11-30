مباريات اليـوم
الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس - مان يونايتد 16:00
أستون فيلا - وولفرهامبتون 18:05
نوتنغهام - برايتون 18:05
وست هام - ليفربول 18:05
تشيلسي - أرسنال 20:30
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد - فياريال 17:00
إشبيلية - ريال بيتيس 19:15
سيلتا فيغو - إسبانيول 21:30
الدوري الإيطالي
بيسا - إنتر 18:00
أتالانتا - فيورنتينا 21:00
روما - نابولي 23:45
الدوري الفرنسي
ستراسبورغ - بريست 18:00
لوريان - نيس 20:15
ليون - نانت 23:45
