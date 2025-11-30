سوزا ينتقد «إهدار الوقت » في مباراة النصر

اعتبر مدرب النصر، الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، حارس مرماه أحمد شامبيه «مفتاح الفوز» في مواجهة فريقه أمام شباب الأهلي، بعد تألقه اللافت خلال ركلات الترجيح التي منحت «العميد» بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي).

وحسم النصر المواجهة أمام «فرسان دبي» بفضل شامبيه الذي تصدى لركلتي جزاء حاسمتين، قبل أن يرسل مهاجم شباب الأهلي ماتيوساو كرته فوق العارضة، ليمنح الأفضلية للعميد.

وكان النصر قد فاز بركلات الترجيح 3-2، وهي النتيجة نفسها التي انتهى عليها الوقت الأصلي لمباراة الإياب في الدور ربع النهائي التي جرت على استاد آل مكتوم أمس.

وتأتي هذه النتيجة بعد فوز شباب الأهلي ذهاباً 2-1، ليتعادل الفريقان في مجموع المباراتين 4-4، قبل اللجوء للحسم عبر ركلات الترجيح، التي خذلت «فرسان دبي» للمرة الأولى بعد نجاحهم مرتين سابقاً أمام النصر في 2018 و2022.

وقال يوكانوفيتش في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «النصر قدم مباراة جيدة واستحق التأهل، وأثبت قدرته على حسم المواجهة في الوقت الأصلي».

وأضاف: «مهدي قايدي أيضاً قدّم مستوى رائعاً، ورغم إصابته في الفترة الماضية إلا أنه كان إضافة كبيرة للفريق».

وكان قايدي قد سجل هدفي النصر الأول والثاني في الشوط الأول أمام فريقه السابق، قبل أن يضيف عبدالله توريه الهدف الثالث، فيما سجل هدفي شباب الأهلي ماتيوس دياس ليما ويوري سانتوس.

من جانبه، انتقد مدرب شباب الأهلي باولو سوزا ما وصفه بـ«إهدار الوقت» خلال المباراة، قائلاً: «هذه الظاهرة تتكرر في أكثر من مناسبة. يجب تسريع وتيرة اللعب لتطوير المسابقات المحلية».

وأكد سوزا دعمه للاستعانة بالحكم الأجنبي إلى جانب الحكم المحلي، موضحاً: «أنا مع وجود الحكم الأجنبي لتطوير التحكيم، خصوصاً بعد الأخطاء التي شهدتها المباراة».

وتُعد الخسارة أمام النصر بالترجيح نهاية لسلسلة من النجاحات السابقة لشباب الأهلي عبر ركلات الجزاء في المسابقة، بعد تفوقه بالطريقة نفسها في 2018 و2022.