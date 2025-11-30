رحيمي: الإعداد المكثف قادنا للتفوق على الشارقة

ضرب العين موعداً مع النصر في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي) لكرة القدم، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن الموعد الرسمي لتلك المواجهة من قبل رابطة المحترفين.

وبلغ الزعيم تلك المرحلة من البطولة للمرة الثامنة في تاريخه، بعد تجاوز عقبة الشارقة بفوز كبير 4-1، في مباراة إياب ربع النهائي التي جرت على استاد هزاع بن زايد، أمس، أمام 2000 مُشجع، بعد أن كان قد فاز ذهاباً 3-1.

ونجح العين في الحصول على هدف التقدم بهدف ذاتي سجله ديفيد بيتروفيتش، في مرماه، ثم عزز لابا كودجو، من تقدم فريقه بإضافة الهدف الثاني.

وحاول الشارقة تحسين صورته وعدم الاستسلام للخسارة ليتمكن راي ماناي من تقليص الفارق، لكن العين عاد مجدداً في الشوط الثاني ليضيف هدفين بمهارة عالية للثنائي سفيان رحيمي، وماتياس بالاسيوس.

من جانبه، كشف مهاجم العين المغربي سفيان رحيمي أن فريقه خاض استعدادات قوية لمواجهة الشارقة بتركيز عالٍ، ومن دون أي راحة على مدار أسبوع كامل.

وقال رحيمي في تصريحات عقب المباراة: «بعد ظهورنا بمستوى أقل من المعتاد أمام الجزيرة في المباراة التي جمعتنا بالجولة الثامنة في الدوري وانتهت بالتعادل 1-1، شعرنا بأن الأداء لم يكن بالمستوى الذي نطمح إليه، لذلك وضع الفريق كامل تركيزه على مواجهة الشارقة من أجل تصحيح الصورة وإسعاد جماهيرنا».

وأضاف: «على الصعيد الشخصي، كانت مواجهة الملك مهمة جداً بالنسبة لي بعد فترة الإصابة التي أبعدتني لمدة شهر».