سلسلة الوحدة التاريخية في اختبار خورفكان.. وقمة واعدة بين الوصل والجزيرة

يحلّ فريق الوحدة، المستمر بلا هزيمة في آخر 29 مباراة في جميع المسابقات، ضيفاً ثقيلاً على خورفكان عند الساعة 16:40 من مساء اليوم على استاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن إياب الدور ربع النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم «كأس رابطة المحترفين»، وفيما يطمح الوحدة إلى مواصلة تعزيز رقمه التاريخي، تبدو رغبة «النسور» واضحة في تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي.

ويمرّ «العنابي» بأفضل حالاته، ويقدّم مستويات فنية مقرونة بالأداء، ويملك سلسلة قوية من عدم الخسارة، إذ لم يتلقَ أي هزيمة في آخر 29 مباراة في كل المسابقات (فاز 18 – تعادل 11)، كما لم يخسر في آخر 20 مباراة بدوري أدنوك للمحترفين (فاز 12 – تعادل 8).

ويملك الوحدة سجلاً قوياً نسبياً في هذا الدور، بعد خوضه 13 مباراة في الدور ربع النهائي، محققاً 6 انتصارات و4 تعادلات مقابل 3 هزائم فقط. في المقابل، لم يحقق أصحاب الأرض أي فوز في خمس مشاركات سابقة في ربع النهائي (تعادل 2 – خسر 3).

ورغم قوة سلسلة النتائج لدى الوحدة، فإن نتيجة التعادل التي انتهت عليها مباراة الذهاب 2-2 قد تجعل المهمة صعبة على «العنابي» في ملعب «النسور»، خصوصاً أن رغبة أصحاب الأرض واضحة في خطف البطاقة والمضي خطوة إضافية نحو أبعد نقطة في البطولة، لاسيما بعد تأهله إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة.

الوصل × الجزيرة

ستكون كل السيناريوهات مفتوحة حول هوية المتأهل الأخير إلى نصف النهائي، حين يستقبل الوصل عند الساعة 19:30 على استاد زعبيل ضيفه الجزيرة، وذلك قياساً على نتيجة التعادل السلبي التي سيطرت على لقاء الذهاب.

وسيكون الضغط أكبر على أصحاب الأرض من أجل خطف بطاقة التأهل لتعويض خروجهم المفاجئ من كأس رئيس الدولة على يد دبا، بينما يخوض الضيوف اللقاء برغبة الاستمرار في المنافسة على جميع الاستحقاقات.

ويتحصّن «الإمبراطور» بقلعة «زعبيل»، إذ لم يتعادل في آخر 19 مباراة على أرضه بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي (فاز 14 – خسر 5)، بما في ذلك فوزه في آخر 6 مباريات.

وخاض الوصل 13 مباراة في الدور ربع النهائي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، فاز في 5 مباريات وتعادل في 6 وتعرّض للخسارة في مباراتين فقط. بدوره، لعب الجزيرة 13 مباراة أيضاً، فاز في 4 وتعادل في 4 وخسر في 5.

وتاريخياً، جمعت 15 مواجهة بين الطرفين في المسابقة، تفوّق فيها الجزيرة بـ7 انتصارات مقابل 4 للوصل و4 تعادلات، وسجّل الجزيرة 34 هدفاً مقابل 22 هدفاً للوصل، بإجمالي 56 هدفاً، بمعدل 3.7 أهداف في المباراة.