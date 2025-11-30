أوجييه يحرز بطولة العالم للراليات للمرة التاسعة

أحرز الفرنسي سيباستيان أوجييه (تويوتا) لقب بطولة العالم للراليات للمرة التاسعة، أمس في جدة، معادلاً الرقم القياسي لمواطنه سيباستيان لوب.

وعوض أوجييه (41 عاماً) تأخره عن سائق تويوتا الآخر إلفين إيفانز، بحلوله ثالثاً في الترتيب العام، فيما أنهى البريطاني الرالي الأخير هذا الموسم سادساً.

وكان إيفانز يتقدم أوجييه بفارق ثلاث نقاط قبل المرحلة الـ14 الأخيرة، لكن أوجييه عوض الفارق وتخطاه (293-289) رغم غيابه عن ثلاث مراحل هذا الموسم.

وكان أوجييه توّج سابقاً ببطولة العالم بين 2013 و2018 وفي 2020 و2021، مع فرق فولكسفاغن وفورد وتويوتا.