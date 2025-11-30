20 مليون درهم دعماً سنوياً للأندية الخاصة في دبي

أولت «الخطة الرياضية لدبي 2033» التي أطلقها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أخيراً، اهتماماً كبيراً بتطوير الأندية الرياضية العامة والخاصة، وجعلها أكثر كفاءة واستدامة، ضمن المرتكزات الرئيسة لمرحلة العمل المقبلة.

وكان مجلس دبي الرياضي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، قد أطلق «الخطة الرياضية لدبي 2033» التي تضع الأندية الرياضية سواء الحكومية والخاصة، في صلب أولويات المرحلة المقبلة، عبر سياسات تستهدف رفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز استدامتها المالية.

وتهدف الخطة الجديدة، بحسب بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي، إلى زيادة إيرادات الأندية من الأنشطة التجارية إلى 50% بحلول عام 2033، مقابل 15% حالياً، في خطوة ترمي إلى تعزيز قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على مصادر تمويل مستدامة.

كما تتضمن الخطة تخصيص دعم سنوي للأندية الخاصة يصل إلى 20 مليون درهم، إضافة إلى ميزانية خاصة موجهة للأندية الصغيرة، بما يضمن تطوير المواهب وتعزيز الأثر الاجتماعي للأندية.

وأضاف البيان: «تُعد الأندية محوراً رئيساً ضمن أربع ركائز أساسية للخطة، تشمل أيضاً المجتمع والمواهب والفعاليات الرياضية، بهدف تعزيز تنافسية القطاع الرياضي في دبي وترسيخ مكانتها على الساحة العالمية».

وتشدد الخطة على رفع كفاءة منظومة الأندية من خلال تعزيز مسارات الإنفاق الإداري والفني والتجاري، وتطبيق أدوات دقيقة للمتابعة والتقييم لضمان الالتزام بالأهداف، إضافة إلى تعزيز قدرة الأندية على زيادة إيراداتها من الأنشطة التجارية وشراكات الرعاية.

وتعكس «الخطة الرياضية لدبي 2033» التزام مجلس دبي الرياضي ببناء أندية مستدامة وفعالة، وتوفير بيئة مثالية لتطوير المواهب الرياضية، بما يخدم مستقبل الرياضة في دبي ويعزز حضورها في المشهد الرياضي العالمي.

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس دبي الرياضي خلفان جمعة بلهول، التزام المجلس بتنفيذ رؤية بعيدة المدى تدعم الأندية وتطور البنية الرياضية في الإمارة.

وقال في تصريحات صحافية: «لدينا رؤية طويلة الأجل في مجلس دبي الرياضي، سنعمل على تنفيذها لدعم الأندية الرياضية، وتطوير مختلف الألعاب الرياضية، وتعزيز تفاعل الجمهور، وسنواصل دعم طموح الرياضيين نحو العالمية، للوصول بهم من الملاعب المحلية إلى منصات التتويج الدولية».

وأضاف: «سنطبق نظام تمويل جديد يكافئ الأندية الحكومية تقديراً لإنجازاتها، ويعزز قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية، وسنركز على أولوياتها ومتطلباتها ودعم البنية التحتية، كما سنقدم الدعم للأندية الخاصة، لضمان تطوير المواهب الرياضية، وتعزيز التأثير المجتمعي، والاستدامة المالية والتجارية للأندية».

وختم بلهول قائلاً: «كما تتضمن الخطة الجديدة إطلاق مبادرات لبناء منظومة احترافية للإدارة الرياضية، وربط التمويل بمؤشرات أداء محددة، مع التركيز على الرقابة التشغيلية والشفافية لضمان استدامة الأندية على المدى الطويل بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية».