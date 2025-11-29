النمر: الغيابات والنقص العددي وراء سقوط الشارقة أمام العين برباعية

حمّل مدرب الشارقة، عبد المجيد النمر، غياب عدد كبير من لاعبيه وتعرض فريقه للنقص العددي، مسؤولية الخسارة الثقيلة أمام العين بنتيجة 4-1، في إياب ربع نهائي كأس المحترفين لكرة القدم.

وقال النمر في المؤتمر الصحافي عقب المباراة إن فريقه خاض المواجهة وهو يفتقد تسعة لاعبين دفعة واحدة، بسبب انضمام عدد منهم للمنتخب الوطني، وإصابة آخرين، مؤكداً أن هذه الظروف أثرت بشكل واضح في أداء «الملك».

وأضاف: «المجموعة التي شاركت قدمت ما تستطيع، ولا يمكن توجيه اللوم لأي لاعب، فقد بذلوا جهداً كبيراً رغم الظروف».

وأوضح المدرب: "أنه دخل المباراة بخطة واضحة تقوم على عدم استقبال أهداف مبكرة من أجل الحفاظ على فرص العودة، لاسيما بعد خسارة الذهاب 1-3، إلا أن العين استغل الفرص المتاحة بفعالية عالية وسجل أربعة أهداف، في المقابل أضاع فريقي عدداً من الفرص واكتفى بتسجيل هدف وحيد.

وأشار النمر إلى أن خسارة فريقه جاءت نتيجة طبيعية لمعطيات المباراة وظروف الغيابات، مضيفاً أن الفريق سيعمل على معالجة الأخطاء والاستعداد لما هو قادم في الموسم.